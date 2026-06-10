Mora ser ut att gå in i nästa säsong utan en sportchef.

Foto: Bildbyrån (montage).

Mora står inför nya stora utmaningar. Dels har man en ansträngd ekonomi och dels en stor personalomsättning. Inför den förra säsongen tappade de succétränaren Daniel Hermansson. I april valde också Andreas Hägglund att lämna rollen som sportchef för att fortsätta sin karriär i Linköping .

Nu väntar ett nytt kapitel i klubben.

Just nu sker det stora förändringar vid norra Siljan. Där Johan Strömwall går in på sin tredje säsong som klubbdirektör i dalaklubben, efter att ha anslutit i september 2024.

— Det är bra här i Mora. Vi har lite personalomsättning med sportchef som slutade och fysio som följde med. Vi håller på att omorganisera på kansliet också men vi ser på framtiden med tillförsikt, säger 62-åringen.

Just sportchefsfrågan är så klart en brinnande punkt just nu. Det var över två månader sedan som det stod klart att Hägglund inte blir kvar. Men än har det alltså inte kommit in någon ersättare.

— Han slutade sista april och sportchefsuppdraget har vi delat upp på headcoach, på junioransvarig och på mig. Lyckligtvis hade vi inte så många rekryteringar kvar att göra. Vi har en process att hitta en ny sportchef som är på gång. Med många intressanta ansökningar.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

— Vi har en samarbetspartner som är en rekryteringsbyrå. Vi har haft många ansökningar därigenom men vi kommer inte ha jättebråttom att tillsätta den här posten, utan vi vill vara väldigt noggranna i urvalet.

Det letar Mora efter i nästa sportchef

Mora har under de senaste säsongerna haft bra träff på flera nyförvärv. Inte minst på yngre svenska spelare och på transatlanter. I den nuvarande processen letar de också efter någon som kan ta ett stort övergripande ansvar i klubben.

— För att vara sportchef i en allsvensk hockeyklubb med liten organisation måste man vara mångsidig och flexibel. Vi har också en position i näringskedjan där vi utvecklar spelare som går vidare till högre serier. Vilket gör att rekrytering av talanger är en viktig del av jobbet.

Hur mycket vill ni att er nästa sportchef ska förändra gentemot hur ni har arbetat tidigare?

— Varje sportchef har sitt kontaktnät och sina etablerade scoutingkontakter. Det blir ett nytt kapitel med vår nya sportchef. Sen har vi mycket hockeykompetens med våra tränare på både A-lag och junior. Jag själv kommer också från hockeyn.

Mora har blivit kända för sin förmåga att utveckla spelare. Där klubben har blivit en språngbräda för flera spelare till nästa steg i karriären. En stämpel som de så klart vill ha kvar.

Tidigare sportchefen Andreas Hägglund.

Foto: Bildbyrån.

Kommande säsongs lag är i mångt och mycket klar. Redan innan Andreas Hägglund hade lämnat fanns det flera nyförvärv klara. Kollar man på profilen på årets lag är det också tydligt att det är just unga och utvecklingsbara spelare som de siktar in sig på.

— Det är tufft ekonomiskt att spela i Hockeyallsvenskan. Man måste göra mycket av lite och hitta såna spelare som vill jobba hårt för att ta nästa steg.

När vill ni ha en sportchef på plats?

— Det kommer att bli någon gång under kommande säsong. Mer än så vill jag inte specificera i det här läget.

”Måste satsa på att överleva”

Just nu har Mora två målvakter, sex backar och elva forwards under kontrakt. Samtidigt pågår en insamling för att få in både en back och en forward.

Därmed har de heller ingen brådska med att få in sin sportchef. Nu pekar det mesta istället på att de kommer att gå in i den kommande säsong med nuvarande sportslig ledning.

— Det kan bli så. Som vi nu har det har vi mycket kompetens som klarar av sportchefsrollen när vi delar upp den, men det kommer inte hålla i all framtid. Det är en ekonomisk fråga också att spara in på lönekostnader. Dels vill vi ha rätt kandidat och sen vill vi också spara lönekostnader. Det är inget att sticka under stolen med. Vi har en ansträngd ekonomi som vi måste ta ansvar för.

Mora förbereder sig för en ny säsong.

Foto: Bildbyrån.

Vad har ni kvar att värva för att starta säsongen?

— Det är några få platser öppna. Det kan bli tal om SHL-lån och annars så har vi en spelare långtidsskadad som kommer tillbaka en bit in på säsongen.

Kollar vi på Moras trupp är det också många orutinerade spelare på allsvensk nivå. Två spännande nyförvärv är Loa Milfors och Karl Umegård som har varit toppspelare i Hockeyettan. Nu hoppas klubben på att de ska ta nästa steg – samtidigt som de hoppas få träff på Ryland Mosley som ansluter från AHL.

— Vi har sajnat en nordamerikansk forward vi tror mycket på. Sen har vi stora förhoppningar att sajna Karlström och Damien Giroux. Det blir vår spetsspelare, säger Strömwall.

Tuffa ekonomiska verkligheten

Under ett antal säsonger var Mora med och utmanade om en SHL-plats. Inte minst gick de till semifinal i det allsvenska slutspelet två år i rad, 2023 och 2024. Men den senaste säsongen var en tyngre sådan och det blev bara en tionde plats i grundserien. Sedan åkte de också ut i play in.

Tiden där kraven på att Mora ska vara ett topplag är också till viss del förbi. Nu handlar det istället om att bli en ekonomiskt stabil förening innan de på sikt vill utmana om en återkomst till högsta ligan.

— Om stjärnorna står rätt vill vi kunna konkurrera och kvala uppåt. Det har Mora IK lyckats med två gånger på 20 år. I lite längre perspektiv vill vi vara en sån klubb. I det korta perspektivet måste vi satsa på att överleva och få en trygg ekonomi. Det har varit tufft i några år nu. Vi tror mycket på den grupp vi har nu och laget ser spännande ut. Men det viktigaste är att vi tar hand om ekonomin.

Hur har det kommit till den punkten?

— Kostnadsmassan har fått växa så att den överstiger intäkterna.