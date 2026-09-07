Beskedet: Förre AIK-höjdaren kliver in i krisklubben

Mikael Ahlerup kliver in som tillförordnad klubbdirektör i Mora.

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Mora har hittat en tillförordnad klubbdirektör efter att man förra veckan valt att sparka Johan Strömwall .

Via sin hemsida meddelar den hockeyallsvenska krisklubben att Mikael Ahlerup, tidigare vd i AIK Fotboll, kliver in i rollen.

– Jag går in i uppdraget med stor respekt för den situation Mora IK befinner sig i, men också med en stark tro på möjligheterna framåt. Utmaningarna är tydliga och det kommer att krävas hårt arbete, prioriteringar, mod och tålamod. Samtidigt finns här en enorm kraft i engagemanget för Mora IK – alla i organisation, hos supportrar, näringsliv, kommunen och människor i hela regionen, säger Ahlerup i ett pressmeddelande.

Dras med ekonomiska bekymmer

Mora IK har under en period brottats med ekonomiska bekymmer och i samband med Strömwall-avskedet avslöjade Mora Tidning att tagit ett lån för att klara likvidideten under den kommande säsongen. Styrelseordförande Peter Karlsson bekräftade att klubben pantsatt tv-intäkterna för att få bukt på bekymren med likviditeten.

– Det är svårt att få styr på den. Tidigare år har man fått hålla inne en del betalningar för att kunna klara likviditeten under en perioden. Men egentligen är situationen inte allvarligare nu än vad den var för två månader sedan, säger Peter Karlsson.

Efter den gångna säsongen redovisade klubben ett minusresultat på 320 000 kronor för verksamhetsåret 2025/26.