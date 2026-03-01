Gästrin avslöjar: ”Han har varit som på moln”

När Milton Gästrin varit borta har lillebror Malcom Gästrin fått göra sina första matcher i MoDo. Idag var de ute på isen tillsammans – i samma kedja.

– Det är speciellt. Han har gjort en riktigt bra säsong, hyllar storebrorsan i TV4 under mötet med Karlskoga.

Malcom och Milton Gästrin i MoDo. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Familjen Gästrin har spottat ur sig ännu en talang till A-laget i MoDo.

När Nybro och Västerås stått för motståndet under de senaste veckorna har Malcom, född 2008, fått göra sina första minuter. Lovorden har sedan regnat tätt, och i söndagens toppmöte med Karlskoga fick 17-åringen nytt förtroende.

Det som gjorde just denna match extra speciell var dock att storebror Milton Gästrin även ställde upp i samma kedja.

– Ja det är speciellt. Han har gjort en riktigt bra säsong. Det är kul att han nu blir belönad och får vara med och köra med A-laget. Han har varit superduktig, och jag försöker njuta varje sekund jag får där ute tillsammans, berättar Milton när han får berätta i TV4, i en av periodpauserna.

Milton om brorsan: ”Där det kommer ifrån”

JVM-hjältens frånvaro sedan 21 februari har öppnat för lillebrorsan, men nu var han redo för comeback, och kastades in i laget. Matt Anderson var sista länken i tredjekedjan medn bröderna.

– Vi är båda intensiva spelare som försöker vinna mycket närkamper. Men det är väl kanske där vi har fått vår ”grit” ifrån, att vi alltid har tävlat mot varandra. Oavsett om det är monopol, landhockey eller vad som helst. Det är väl där det kommer ifrån, berättar Milton Gästrin om brosans spelstil.

Gästrin, den äldre, fortsätter sedan att berätta om de senaste veckorna, och det hockeysnack som varit hemma.

– Det har varit en hel del nu när han fick vara med i onsdags. Han har varit som på moln hela veckan. Det är så kul att se honom så glad, och att komma tillbaka och få chansen att spela med honom är magiskt. Det är bara kul, säger Milton i TV4.

Source: Malcom Gästrin @ Elite Prospects