Bottennapp för MoDo: "Vi ger bort matchen fullständigt"

MoDo åkte på en tuff förlust i Vimmerby.

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MoDo åkte på en rejäl smäll förra veckan när laget förlorade toppmötet mot Leksand med hela 6-1 hemma i Örnsköldsvik. I måndags studsade dock MoDo tillbaka och vann med 3-2 borta mot Nybro , trots att man inte stod för sin bästa insats spelmässigt.

Under onsdagen hade Ö-vikslaget rest vidare till Vimmerby för nästa bortamatch i HockeyAllsvenskan men då kom ett rejält bottennapp för MoDo.

August Berg gav visserligen MoDo ledningen efter 1:50 minuters spel, efter assist av 17-åringen Milan Sundström. MoDo kunde dock inte förvalta drömstarten utan Vimmerby kom tillbaka och kvitterade i andra perioden genom backen William Alftberg. I tredje perioden tog hemmalaget också ledningen genom Johan Mörnsjö i powerplay.

MoDo lyckades rädda poäng när Elias Rosén kvitterade med bara 57 sekunder kvar för att tvinga fram förlängning. Väl där kunde smålänningarna dock avgöra då lagkaptenen Anton Carlsson sköt 3-2-målet för att skicka bonuspoängen till Vimmerby.

Mikael Karlberg besviken över MoDos insats

Mikael Karlberg, huvudtränare i MoDo, vädrade sedan sin frustration efter förlusten.

– Jag är jättebesviken. Vi är klart, klart bättre än vad Vimmerby är i första. Sedan får vi spela rätt mycket boxplay i andra men tredje perioden är jag jättebesviken på. Det finns ingen desperation förrän Vimmerby får sitt mål. Då helt plötsligt börjar vi spela desperat. Jag tycker att vi har mer att ge, säger Karlberg till TV4.

Enligt honom saknades kampviljan i MoDo och laget vaknade för sent vilket ledde till förlusten.

– Vi försökte mana på dem så mycket som det går. Sedan när de gör målet, då är det som att man inte har något val. Jag tycker att vi hade kunnat gå lite hårdare mer än vad vi gjorde. Vi fick liksom inte tag på dem förrän de sista fem minuterna.

Mikael Karlberg menar att han inte har någon förklaring till att spelet såg ut som det gjorde i matchen.

– Jag vet faktiskt inte just nu. Jag tycker att vi ger bort matchen fullständigt. Det är jätteonödigt och målen som gör till, de är alldeles för simpla, säger han till TV4.

Vimmerby inledde säsongen med fyra raka förluster men har nu två raka vinster. MoDo å sin sida har nu förlorat två av de tre senaste matcherna efter att ha inlett med tre raka segrar.

Vimmerby – MoDo 3–2 OT (0-1,1-0,1-1,1-0)

Vimmerby: William Alftberg, Johan Mörnsjö, Anton Carlsson.

MoDo: August Berg, Elias Rosén.