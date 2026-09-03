Klubbdirektören får sparken: "Svårt beslut"

Johan Strömwall får sparken av Mora.

Med drygt två veckor kvar till premiären i Hockeyallsvenskan saknar Mora en sportchef och numera också en klubbdirektör. Via ett pressmeddelande på sin hemsida meddelar klubben att Johan Strömwall får lämna sin roll som klubbdirektör.

– Det här är ett genomtänkt men svårt beslut. Vi vill tacka Johan för det arbete som har lagts ned under tiden i klubben och önskar honom lycka till framöver. Vårt fokus är nu att skapa bästa möjliga förutsättningar för klubbens fortsatta arbete, säger styrelseordförande Peter Karlsson i ett uttalande.

Mora skriver på sin hemsida att beslutet grundar sig i att styrelsen bedömer att en förändring i klubbens operativa ledning "är nödvändig för fortsatt utveckling, tydlighet och stabilitet i organisationen".

Ekonomiska bekymmer i Mora

Vidare meddelar Mora att man omgående kommer att påbörja arbetet med att säkerställa en ledningsstruktur för klubben och att en interimlösning kommer att presenteras inom kort.

Johan Strömwall anställdes som klubbdirektör i Mora under hösten 2024 och under den perioden har klubben brottats med ekonomiska bekymmer, där man vid årsskiftet vidtog krisåtgärder för att få bukt på problemen. Efter säsongen redovisade klubben ett minusresultat på 320 000 kronor för verksamhetsåret 2025/26.