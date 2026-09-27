Vesel sänkte Mora - med första målet

Det blev en chanssnål och fysisk tillställning på Hovet där lagen sköt totalt bara 30 skott tillsammans under hela matchen. AIK kopplade greppet i den första perioden när Christopher Bengtsson spräckte nollan och satte 1–0 assisterad av Borna Kopac och Theoklis Theocharidis.

Mora kom tillbaka i den andra akten och kvitterade till 1–1 genom Oliver Tärnström. Glädjen blev dock kortvarig för gästerna. Bara fyra minuter senare återtog AIK ledningen när Tyler Vesel hittade nätmaskorna bakom Marcus Hellgren Smed, ett mål framspelat av Oskar Magnusson.

I den tredje perioden drabbades AIK av flera utvisningar, men hemmalaget höll tätt i boxplay. Mora tog timeout och plockade ut målvakten i slutskedet, men trots en sen AIK-utvisning höll Victor Brattström och gnaget-försvaret undan och säkrade segern.

Matchfakta

AIK – Mora IK 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

Första perioden: 1–0 (09.13) Christopher Bengtsson (Borna Kopac, Theoklis Theocharidis)

Andra perioden: 1–1 (24.17) Oliver Tärnström (Jakob Norén, Joel Olerot) 2–1 (28.42) Tyler Vesel (Oskar Magnusson)

Tredje perioden: -

Skott: 15–15 (4–4, 7–4, 4–7)

Utvisningar: AIK: 5x2 min. MIK: 4x2 min.

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