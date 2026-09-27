Vesel sänkte Mora - med första målet
260918 AIKs Tyler Vesel under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan AIK och Modo den 18 september 2026 i Stockholm. Foto: Kenta JÃ¶nsson / BILDBYRÃN / COP 210 / KJ0375
Foto: BILDBYRÃN
Hockeyallsvenskan

Vesel sänkte Mora - med första målet

Publicerad 27 september 2026 18:50
Hockeysverige
Hockeysverige
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AIK tog tre viktiga poäng hemma på Hovet efter en tät drabbning mot Mora IK. Tyler Vesel sköt det avgörande 2–1-målet i den andra perioden inför 4 572 åskådare.

Det blev en chanssnål och fysisk tillställning på Hovet där lagen sköt totalt bara 30 skott tillsammans under hela matchen. AIK kopplade greppet i den första perioden när Christopher Bengtsson spräckte nollan och satte 1–0 assisterad av Borna Kopac och Theoklis Theocharidis.  

Mora kom tillbaka i den andra akten och kvitterade till 1–1 genom Oliver Tärnström. Glädjen blev dock kortvarig för gästerna. Bara fyra minuter senare återtog AIK ledningen när Tyler Vesel hittade nätmaskorna bakom Marcus Hellgren Smed, ett mål framspelat av Oskar Magnusson.  

I den tredje perioden drabbades AIK av flera utvisningar, men hemmalaget höll tätt i boxplay. Mora tog timeout och plockade ut målvakten i slutskedet, men trots en sen AIK-utvisning höll Victor Brattström och gnaget-försvaret undan och säkrade segern.  

Matchfakta

AIK – Mora IK 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

Första perioden: 1–0 (09.13) Christopher Bengtsson (Borna Kopac, Theoklis Theocharidis)  

Andra perioden: 1–1 (24.17) Oliver Tärnström (Jakob Norén, Joel Olerot) 2–1 (28.42) Tyler Vesel (Oskar Magnusson)  

Tredje perioden: -  

Skott: 15–15 (4–4, 7–4, 4–7) 

Utvisningar: AIK: 5x2 min. MIK: 4x2 min. 

Publik: 4 572  