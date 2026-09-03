Johan Strömwall har fått sparken av Mora IK.

Foto: Bildbyrån (montage).

Under torsdagen nåddes Johan Strömwall själv av beskedet att han fått sparken av Mora IK. Klubbdirektören som under två år fått brottas med ekonomiska bekymmer och vidtagit krisåtgärder för att få bukt på det hela. Ändå är det just det ekonomiska läget i Dala-klubben som också ligger bakom hans avsked.

Efter torsdagens besked uppger Expressen att en bristande kontroll på ekonomin är en stor anledning till att Strömwall får lämna. Något som också lett till minusresultat tre år i följd.

– Ekonomiska problem har det varit under en längre tid. Det är klart att det också har bidragit till det här, att vi behöver få en bättre ekonomisk situation, säger styrelseordföranden Peter Karlsson till kvällstidningen.

– Det är egentligen det som står där. Det handlar om utvecklingsfrågor, ledarskap och ekonomi. Vi har haft en kontinuerlig uppföljning med Johan, och nu har vi landat i det här från styrelsens sida. Det är inget beslut som vi tycker är roligt att ta, men vi kände att vi behövde göra någonting här. En annan röst, fortsätter han även i Mora Tidning.

Lånat två miljoner – pantsatt TV-pengar

Tajmingen av det hela sätter också Mora i en prekär sits. Premiären i Hockeyallsvenskan är nämligen endast två veckor bort, och sedan tidigare saknas även en sportchef i klubben.

– Det blir aldrig ett bra läge. Jag pratade med Johan i dag och det finns alltid saker som rullar på utan att det är bra tajming, säger Peter Karlsson till Mora Tidning.

Tidningen i Dalarna kommer samtidigt med uppgifter om att Mora IK, under sommaren, tagit ett banklån på två miljoner kronor för att klara likviditeten. Där har man intecknat TV-pengarna som kommer in från deltagandet i ligan. Peter Karlsson erkänner också det hela.

– Vi har pantsatt TV-intäkterna. Det som är ett bekymmer är likviditeten under året. Det är svårt att få styr på den. Tidigare år har man fått hålla inne en del betalningar för att kunna klara likviditeten under en perioden. Men egentligen är situationen inte allvarligare nu än vad den var för två månader sedan, säger Peter Karlsson.

En interimlösning till Strömwall kommer att presenteras inom kort, menar Mora IK.