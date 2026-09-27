Brynäs dominerar i SDHL - ny överkörning

Brynäs IF tog en övertygande seger på bortais mot Skellefteå AIK i SDHL. Målvakten Klara Peslarova spikade igen helt och höll nollan när gästerna vann med klockrena 4–0 i Skellefteå Kraft Arena.

Efter en mållös första period klev Brynäs fram och kopplade ett nålsskarpt grepp om matchen i den andra akten. Wilma Sundin spräckte nollan åtta minuter in i perioden, vilket fick hemmalaget att ta en timeout. Effekten uteblev dock – bara ungefär en minut senare utökade Ebba Hesselvall till 2–0 för gästerna.

I den tredje perioden fortsatte Brynäs sin dominans och stängde matchen helt. Stjärnforwarden Anna Meixner sköt 3–0 tidigt i perioden, innan Noora Tulus fastställde slutresultatet till 4–0 några minuter senare.

Skellefteå skapade bara 12 skott mot mål under hela matchen, vilka alla motades säkert av Klara Peslarova i Brynäs-kassen.

Matchfakta

Skellefteå AIK – Brynäs IF 0–4 (0–0, 0–2, 0–2)

Första perioden: -

Andra perioden: 0–1 (27.38) Wilma Sundin (Jenniina Nylund) 0–2 (28.39) Ebba Hesselvall (utan assisterande)

Tredje perioden: 0–3 (42.27) Anna Meixner (Jenniina Nylund) 0–4 (49.18) Noora Tulus (utan assisterande)

Skott: 12–39 (6–10, 0–15, 6–14)

Utvisningar: SKE: 3x2 min. BIF: 2x2 min.

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