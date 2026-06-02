Avslutar karriären: ”Vill kunna leva ett aktivt liv”

Petter Emanuelsson avslutar sin elitkarriär.

Skador och brist på motivation har fått den tidigare Luleå– och Skellefteå-stjärnan att ta beslutet, berättar han för NSD.

Petter Emanuelsson avslutar karriären.

Foto: Bildbyrån.

Petter Emanuelsson lämnade Luleå 2020 för spel i finska Kärpet. Där blev det två säsonger innan han flyttade vidare till KooKoo i samma liga. Där gjorde han sin andra och sista säsong 2024/2025. Sedan dess har det varit tyst från Kirunasonens håll.

Fram till nu. I en intervju med NSD meddelar Petter Emanuelsson att karriären är över, och att det är ett beslut som vuxit fram med tiden.

– Motivationen har inte riktigt funnits där, och det är mycket tid man lägger ned för att hela tiden bli bättre, säger han.

Han berättar att skadorna som stört honom många gånger under karriären är en stor del i beslutet.

– Det är klart att alla skador har spelat in. Jag älskar att träna – det är min hobby – och jag vill kunna leva ett aktivt liv efter karriären. Inte vara rädd att få bestående men, säger han.

Petter Emanuelsson inledde sin karriär i Skellefteås juniorled. Säsongen 2009/2010 gjorde han SHL-debut med de svartgula. Efter ett par år med bland annat utlåningar till Sundsvall och Piteå i Hockeyallsvenskan respektive HockeyEttan vann han sedan dubbla SM-guld med Skellefteå 2013 och 2014, innan han lämnade för spel i AHL säsongen 2014/2015.

Två år senare återvände han till Sverige, men den här gången till Norrbotten och Luleå där han fick spela tillsammans med brorsan Einar. Där blev det totalt fem säsonger och dessutom nio landskamper för Tre Kronor.

Source: Petter Emanuelsson @ Elite Prospects