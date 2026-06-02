Därför ger Ivar Stenberg NHL-scouterna huvudbry

Trots succé i SHL, JVM och nu senast hockey-VM spås Ivar Stenberg falla i NHL-draften. Steven Ellis förklarar vad klubbar som San Jose Sharks och Vancouver Canucks riskerar att gå miste ifall de skulle välja bort möjligheten att plocka den skicklige svensken.

Ivar Stenberg firar ett av sina mål under hockey-VM i Schweiz. Foto: REUTERS/David W Cerny

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Det tog ungefär två byten för Ivar Stenberg att göra avtryck för Sverige i hockey-VM.

Först delade han ut en rejäl tackling på Darnell Nurse, något han snabbt bad om ursäkt för innan han åkte ut i utvisningsbåset. Därefter styrde han in vad som skulle ha blivit Sveriges första mål – men målet dömdes bort för hög klubba.

Till slut stod Stenberg för fyra mål och totalt åtta poäng på åtta matcher i sin första stora turnering med herrlandslaget. Han gjorde två mål mot Italien och nätade därefter även mot Norge och Slovakien, där målet mot slovakerna var ett av hela turneringens snyggaste. Endast två gånger lämnade han isen poänglös, och i tre matcher spelade han mer än 22 minuter. Kemin mellan Stenberg och Viggo Björck var tydlig, och med Lucas Raymond som sammanhållande länk mellan de båda unga spelarna lade trion beslag på Sveriges tre interna spelarutmärkelser.

Ivar Stenberg stal rampljuset i hockey-VM

Med Gavin McKenna hemma framför tv:n kunde Stenberg stjäla rampljuset på den internationella scenen. Sverige tog sig visserligen inte förbi kvartsfinalen, men det stod klart att Stenberg inte bara var en av Sveriges bästa spelare – utan en av de bästa unga forwards som deltog i turneringen över huvud taget.

Det har varit en remarkabel säsong för Stenberg. I januari vann han JVM-guld och hjälpte Sverige att bryta en titeltorka som sträckt sig tillbaka till 2012. Han vann också Champions Hockey League med Frölunda samtidigt som han utsågs till Årets juniorhockeyspelare i Sverige. Viktigast av allt var dock att han etablerade sig som en nyckelspelare i Frölundas SHL-lag. Han spelade främst i topp sex och avslutade grundserien med elva mål och 33 poäng på 43 matcher. Produktionen avtog något under slutet av grundserien, men han svarade ändå för den tredje mest produktiva SHL-säsongen någonsin av en draftaktuell spelare.

– Vissa kanske kallar SHL för en ganska defensiv liga, sade Frölundas general manager Fredrik Sjöström till Daily Faceoffs Tyson Cole tidigare i år.

– Det är väldigt tajt, alla lag är mycket välorganiserade och alla jobbar stenhårt hemåt. Därför är det imponerande att se hur han har kunnat producera på den här nivån.

Ivar Stenberg imponerade under VM.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Hockey-IQ på samma nivå som Gavin McKenna

Scouterna älskar Stenberg. Naturligtvis finns det frågetecken kring honom som en relativt liten ytterforward – NHL Central Scouting listade honom till 180 centimeter och 83 kilo i sina slutliga mätningar inför draft-combine. Stenberg är ingen powerforward och undvek ofta farliga områden i SHL. Det verkade dock vara mindre av ett problem under VM. Samtidigt är det en sak att möta spelare utanför NHL – och en helt annan att ställas mot exempelvis Radko Gudas eller Tom Wilson.

Så hur ska Stenberg hantera det? Genom sitt spel med pucken.

Stenberg är en dynamisk forward som är lika skicklig som målskytt som framspelare. Hans hockey-IQ tillhör de bästa i årets draftklass och befinner sig definitivt på samma nivå som McKennas. Det känns som att han alltid befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle i anfallszonen. Han har både händerna och speluppfattningen för att få in pucken i farliga ytor även under hård press. Många av de bästa spelarna blomstrar i små ytor – de hittar sätt att vinna individuella dueller och skapa målchanser i trånga lägen. Det är precis där Stenberg trivs som bäst. Hans snabba och explosiva klubbteknik är svår att läsa för försvarare, och han ser sällan stressad ut, inte ens när han möter äldre och starkare motståndare.

– Han är lugn, sade Anton Frondell under JVM.

– Han tänker inte på sådant och han pratar inte om det heller. Jag tycker att han hanterar det bra. Andra spelare kanske börjar tänka: ”Jag måste göra mål i den här matchen.” Han går bara ut och spelar.

Så nära en komplett forward man kan hitta

Sedan finns skridskoåkningen. Nästan varje topptalang måste kunna accelerera förbi motståndare och samtidigt fatta rätt beslut i hög fart. Stenberg har en utmärkt acceleration och ett kantspel som redan nu ligger långt över genomsnittet för sin åldersgrupp. Han kan utan problem transportera pucken ur egen zon, ta sig genom mittzonen och skapa offensiva möjligheter utan att tappa fart. Det är också lätt att uppskatta hur han ständigt är i rörelse i powerplay, vilket tvingar försvarare ur sina komfortzoner och sliter på dem över tid.

Där Stenberg särskiljer sig från McKenna är i det defensiva spelet. Han är redan nu mycket pålitlig i egen zon, vilket inte alltid är fallet bland de största talangerna. Han läser spelet väl, bryter passningsvägar och tvingar fram pucktapp. Han är definitivt mer aggressiv än McKenna, även om det inte nödvändigtvis är en av hans största styrkor. Ur ett helhetsperspektiv är Stenberg så nära en komplett forward som man kan hitta i årets draftklass.

– Han har lugnet, skickligheten och statistiken som styrker det, säger en scout om Stenbergs kandidatur att väljas som nummer ett totalt.

San Jose Sharks draftar som tvåa – men ryktas rata Ivar Stenberg till fördel för en back.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Ivar Stenberg kan vara den bästa spelaren i NHL-draften 2026

De flesta scouter verkar ranka Stenberg som etta eller tvåa i årets draft. Daily Faceoff placerar honom på andra plats. San Jose Sharks har det andra valet totalt, och även om Stenberg skulle ge dem ytterligare en högprofilerad ytterforward med potential att spela i förstakedjan finns det argument för att de borde välja en back. Samtidigt är det svårt att bortse från honom – vid det här laget känns Stenbergs potential alltför stor för att ignoreras. Om du är Chicago Blackhawks och väljer som fyra är du förmodligen mycket nöjd om han fortfarande finns kvar.

När Stenberg är som bäst ser han ut som en spelare som kan göra mellan 80 och 90 poäng per säsong och samtidigt bidra på så många områden att han faktiskt kan vara den bästa spelaren i hela draftklassen. Hans lägstanivå bedöms snarare vara en stabil ytterforward i andrakedjan som går att lita på defensivt. Scouter påpekar att Stenberg saknar en verkligt unik spetskompetens som förändrar matcher på egen hand, och att hans händer ännu inte är lika ”elitmässiga” som McKennas. Samtidigt framstår Stenberg som en av de mest NHL-färdiga spelarna i årets draftklass och bör vara en seriös kandidat till Calder Trophy som ligans bästa rookie.

Oavsett vilket kommer någon klubb att få en mycket bra spelare. Och debatten mellan Gavin McKenna och Ivar Stenberg lär inte tystna inom den närmaste tiden.