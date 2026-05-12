Bekräftar värvningen: ”Finns ytterligare en växel”

Daniel Stolt och Kalmar har vunnit dragkampen om Hampus Plato. Nu kommer de första orden om flytten från Karlskoga.

– . Det är en spelare vi är glada att ha i vårt lag istället för på andra sidan isen, säger sportchefen.

Enligt rapporter har flera hockeyallsvenska lag gjort upp om hans underskrift efter avskedet i Karlskoga. Nu bekräftas Expressens avslöjande om att Hampus Plato väljer Kalmar.

Presentationen gjordes under tisdagsförmiddagen och innehöll ett tvåårskontrakt för den 23-årige forwarden.

– Ska bli roligt att få tillhöra KHC kommande två säsonger. Kalmar har börjat på något riktigt bra men jag ser framemot att ta nya höjder tillsammans med både medspelare och supportrar. Det ska bli kul att höra Mama Laudaaa i fullsatt Hatstore Arena, säger han själv på lagets sajt.

Daniel Stolt om Plato: ”Finns ytterligare en växel”

Kalmar står fortsatt utanför tränare till 2026/27-säsongen, men sportchefen Daniel Stolt fortsätter att bygga. Kanske då han tror att Filip Algeman går att lösa från Hudiksvall. Något som Expressen skrev om under måndagen.

– Hampus är en mångsidig spelare som kommer bli nyttig för oss på flera sätt samt att han levererat fint i slutspelet de senaste åren. Det är en spelare vi är glada att ha i vårt lag istället för på andra sidan isen. Här finns dessutom ytterligare en offensiv växel att få ut, säger Stolt om sin värvning.

Hampus Plato, fostrad i Malmö, har 78 SHL-matcher på sitt cv. Efter ett lån till Västervik klev han dock ner i Hockeyallsvenskan 2023. Karlskoga blev adressen och där har han blivit kvar under resan mot finalen mot Björklöven för några veckor sedan.

