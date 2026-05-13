Valdemar Vesterlund lämnar Tingsryd.

Han är klar för allsvenska Kalmar.

Efter fem raka säsonger i Tingsryds förening står det klart att det inte blir en sjätte för Valdemar Vesterlund. Samtidigt bekräftar klubben att 20-åringen tar ett steg upp och är klar för ett hockeyallsvenskt lag.

– Det är givetvis ett tungt tapp för oss, men vi gläds samtidigt åt Valle och möjligheten att få ta nästa steg högre upp i seriesystemet. skriver Tingsryd på sin sajt.

Kort därefter kom beskedet att Vesterlund kommer att ansluta till Kalmar HC till den kommande säsongen.

Under säsongen 2025/2026 stod forwarden noterad för 26 poäng (7+19) på 36 omgångar.

