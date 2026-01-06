SHL-lånet får lång avstängning

Martin Johnsen fick matchstraff i gårdagens match mot BIK Karlskoga.

Nu straffas AIK:s SHL-lån med en lång avstängning.

Martin Johnsen stängs av i fyra matcher.

Foto: Bildbyrån & TV4 Play

Under tisdagsförmiddagen anmäldes Martin Johnsen till disciplinnämnden för en huvudtackling på Åke Stakkestad i gårdagens möte mellan AIK och BIK Karlskoga.

Nu straffas AIK:s från HV71 inlånade forward hårt av nämnden.

Den 21-årige centern tilldöms fyra matchers avstängning för huvudtacklingen, samtidigt som han får 3 550 kronor i böter. I sin bedömning skriver nämnden att tacklingen är uppåtgående och att Johnsen hoppar in i tacklingen som träffar Stakkestad rakt i huvudet. Vidare skriver disciplinnämnden att Johnsen kommer in som tredjeman och att tacklingen medför en stor skaderisk.

Experten: ”En av säsongens värsta”

Johnsen själv valde att inte yttra sig i bestraffningsärendet.

– Jag tycker att den är riktigt, riktigt ful. En av säsongens värsta tacklingar. Jag tycker att det här borde rendera i flera matchers avstängning, sade experten Adam Johansson i TV4:s studiosändning i går.

Martin Johnsen lånades i slutet av november in till AIK från HV71 på ett lån säsongen ut. På tio matcher har den VM-meriterade norrmannen producerat tre poäng (3+0).

