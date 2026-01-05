Matchstraff på HV71-lånet: ”En av säsongens värsta”

Karlskoga hade precis klarat av ett fem-mot-tre-läge. Då tog AIK:s Martin Johnsen matchstraff efter en tackling rakt i huvudet på Åke Stakkestad.

— Jag tycker att den är riktigt, riktigt ful. En av säsongens värsta tacklingar, säger Adam Johansson i TV4-studion.

Martin Johnsen fick matchstraff mot Karlskoga.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

AIK hade chansen att kliva ifrån till 2-0 i den andra perioden. Dubbla utvisningar på Karlskoga gav stockholmarna en chans att spela i fem mot tre i en och en halv minut. Där tryckte AIK på hårt och hade sina chanser att göra mål.

Men fullträffen uteblev och värmlänningarna blev fulltaliga.

Då tog det inte många sekunder innan det blev en utvisning på AIK. Martin Johnsen satte in en smäll mot Åke Stakkestads huvud. Kraften var inte överdriven men domarna tog omedelbart upp en femma på armen. Även TV4:s Johan Tornberg tyckte att det skulle vara ett matchstraff.

— Han ska vara glad att han har helmasken där annars sitter den rätt i näsan på honom. Är den hård? Nej, men den är hög och kraften upp mot huvudet. Den är opolerad, ovårdad och det är klart att de ska kolla på den, sa experten i sändningen.

Martin Johnsen fick matchstraff

Domarna valde också att stå fast vid sin initiala bedömning och ge 5+ game för en huvudtackling.

— Jag tycker att den är riktigt, riktigt ful. En av säsongens värsta tacklingar. Jag tycker att det här borde rendera i flera matchers avstängning, säger Adam Johansson i TV4:s studio.

I det efterföljande powerplay-spelet kom också kvitteringen. Oliver Eklind var den som slog in pucken från nära håll.

Martin Johnsen är inlånad till AIK från HV71. Den unga norrmannen har inte motsvarat förväntningarna i sin nya klubb. Med bara tre mål på nio matcher har centern inte lyckats komma upp till samma nivå som i Mora förra säsongen. Då blev det 47 poäng på 49 matcher i Hockeyallsvenskan.

AIK tog ledningen med 1-0 i den första perioden i powerplay genom Oscar Nord som styrde in pucken.