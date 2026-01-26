Klart: Bryter med duon – lämnar direkt

Oskarshamn gör förändringar i truppen.

Backen Isac Jonsson och forwarden Lukas Vesterlund bryter sina kontrakt och lämnar med omedelbar verkan.

Isac Jonsson och Lukas Vesterlund går skilda vägar med IK Oskarshamn. Foto: Bildbyrån

IK Oskarshamn jagar just nu en topp sex-plats i HockeyAllsvenskan som skulle innebära en direktkvalificering för kvartsfinal. IKO ligger sexa i tabellen, en poäng före jagande Mora.

Mitt i jakten på en topplacering står det nu klart att två spelare bryter sina kontrakt med klubben. Under måndagskvällen meddelar Oskarshamn att de går skilda vägar med backen Isac Jonsson och forwarden Lukas Vesterslund.

”IK vill tacka Lukas och Isac för deras insatser och önska lycka till i de kommande karriärerna”, skriver Oskarshamn på sin hemsida.

Lämnar Oskarshamn – klara för konkurrenter

Isac Jonsson anslöt till Oskarshamn inför årets säsong efter att ha återvänt till svensk hockey sedan han tillbringat flera år på college. 25-åringen, som har Rögle som moderklubb, har däremot fått en mindre roll i Oskarshamn den senaste tiden och fått begränsat med speltid. Isac Jonsson noterades för sju poäng på 37 matcher i IKO-tröjan.

Nu lämnar Jonsson för att få en chans i en annan klubbadress. Expressen uppger att backen är överens med konkurrenten Mora, som slåss med Oskarshamn om topp sex-platsen.

Lukas Vesterlund blev förra säsongen utlånad till Oskarshamn från Skellefteå AIK. Då stod han för nio poäng på 38 matcher vilket ledde till att Vesterlund flyttade till Oskarshamn på permanent basist. Till årets säsong utsågs 21-åringen till assisterande kapten i Oskarshamn men Vesterlund har sedan haft svårt att ta en ordinarie plats i laget. Sedan nyår har forwarden bänkats helt av Oskarshamn vid sex tillfällen där han noterats för noll minuters istid. Under säsongen har det bara blivit fem poäng på 36 matcher för Vesterlund.

Enligt uppgifter har Lukas Vesterlund redan gjort klart med en ny klubbadress. Expressen uppger att den unge forwarden har gjort klart med konkurrenten Almtuna där han kommer att spela under resten av årets säsong. Övergången har ännu inte bekräftats av Uppsala-klubben, som spelar hemmamatch mot Kalmar under måndagskvällen.

Source: Isac Jonsson @ Elite Prospects

Source: Lukas Vesterlund @ Elite Prospects