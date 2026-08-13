Pontus Netterberg har hittat sin nya klubbadress.

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Sedan 2024 har den förre SHL -forwarden Pontus Netterberg spelat i Hockeyettan då han klev ner och skrev på för Borås HC. Där har Netterberg varit en ledande spelare under två säsonger med 34 poäng på 40 matcher under sin första säsong följt av 39 poäng på 43 matcher under förra säsongen.

Den målfarlige forwarden, som gjorde 34 mål på två säsonger i Borås, flyttar nu vidare i sin karriär.

Netterberg, som kommer från Varberg, flyttar hem till västkusten och skriver på för Halmstad Hammers inför den stundande säsongen. Enligt Halmstad har en extern sponsor hjälpt till för att ro värvningen i hamn.

– I Pontus får vi en erfaren forward som vi har sökt. Han besitter mycket skicklighet och vet vad målet är. Han kommer också kunna tillföra en hel del till våra yngre spelare med sin erfarenhet. Det ska bli väldigt kul att se honom i Hammers-tröjan, säger sportchefen Niklas Söderström på klubbens hemsida .

Pontus Netterberg vann SM-guld med Växjö Lakers

Pontus Netterberg är en meriterad spelare på Hockeyettan-nivå. Han spelade i HV71 som junior men flyttade sedan till Tingsryd där han gjorde tre säsonger och var med och förde klubben tillbaka upp till HockeyAllsvenskan 2015. Netterberg gjorde därefter succé i allsvenska Pantern vilket ledde till ett SHL-kontrakt med Växjö Lakers .

Netterberg tillbringade tre säsonger i Växjö och var med på lagets dominanta resa till SM-guldet 2018. Säsongen 2019/20 spelade han i Oskarshamn under klubbens första säsong i SHL. Efter en säsong utomlands återvände forwarden till Sverige och spelade för HV71 där han hjälpte klubben tillbaka upp till SHL 2022. Netterberg spelade sedan även två säsonger i HockeyAllsvenskan med Kristianstad och Tingsryd innan flytten till Borås 2024.