Johan Hedberg berättar om beslutet att sära på Tyler Angle och Josh Passolt.

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Ända sedan säsongsstarten har Tyler Angle och Josh Passolt spelat ihop i samma kedja. Dock har tredjelänken bytts ut ett antal gånger. Pax Kleffner (fyra matcher), Jonas Lagerberg Hoen (fyra matcher), Oliver Dejbjerg Larsen (tre matcher) och Arvid Eljas (två matcher) har alla fått spela tillsammans med nordamerikanerna.

Den senaste tiden har spelat dock inte stämt för Angle och Passolt. Duon står tillsammans noterad för 0+1 på de tre senaste matcherna där Passolt stått för en assist. Leksand har då också åkt på två raka förluster, först ett oväntat nederlag borta mot Östersund förra veckan. Sedan åkte masarna på en tung smäll i gårdagens match då laget förlorade med 6-3 hemma i toppmötet mot Kalmar .

Under fredagen ställs lagen mot varandra igen, den här gången nere i Småland, och då väljer Leksand att vaska om i kedjorna.

Leksand särar på Angle och Passolt – så blir nya kedjorna

Framför allt väljer Johan Hedberg att sära på Tyler Angle och Josh Passolt som nu får nya omgivningar.

– Vi tycker inte att vi har fått ut nog av Tyler- och Josh-kedjan där. Så vi vill ge dem en lite annan look, säger Hedberg till Falu-Kuriren.

Josh Passolt paras i stället ihop med August Lissel och Zaki Crookes .

– Passolt får gå med Zaki och Lissel vilket kanske innebär ett lite rakare spel för honom, och en tydligare roll i det att han spelar enkelt och tydligt in på mål, förklarar Leksandstränaren.

Tyler Angle å sin sida får centra en kedja mellan Oskar Lang och Arvid Eljas.

– ”Langen” är ju i bra form också, och förhoppningsvis kan han hjälpa Angle att få lite flyt i avsluten framför allt. Han gör mycket bra saker, men han måste börja ta skotten, säger Johan Hedberg.

Hittills under hösten har Josh Passolt noterats för tolv poäng (5+7) på 13 matcher medan Tyler Angle har haft det tyngre med nio poäng (1+8) så här långt.

Under torsdagens träning valde Leksand att vila både Tyler Kelleher och Patrik Zackrisson men förhoppningen är att båda ska kunna spela i morgondagens bortamatch mot Kalmar.