Leksand föll efter bjudningarna. Foto: TV4/Bildbyrån montage

Efter chockförlusten hemma mot Västerås IK har Leksands IF radat upp fem raka vinster. Ikväll var man på jakt efter en sjätte när man gästade Östersunds IK.

Det började också bra för masarna när man i powerplay tog ledningen genom Oskar Lang redan efter fyra minuters spel.

I den andra perioden skulle dock Östersund vända på steken. Detta efter försvarsbjudningar från gästerna. Först skulle August Lissel slå en passning rakt i gapet på Anton Klint i hemmalaget. Klint kunde i sin tur spel fram Alexander Ljungkrantz som sedan skickade in kvitteringen till 1-1.

Två minuter senare var dags igen när gästerna helt glömde bort Östersunds Maksim Smjonovs som kom fri från halva plan och iskallt lurade Marcus Gidlöf innan han la in 2-1.

Leksand tappar i toppen

Bjudningarna slutade dock inte där. Fem minuter in i den tredje perioden var det dags för nästa försvarsmiss när hemmalaget ökade efter att ha kommit tre mot noll (!) med Marcus Gidlöf. Logan Nijhoff valde att avsluta själv och gav Östersund ledningen med 3-1.

Gästerna kunde sedan aldrig närmare än en reducering av Oskar Lang med 36 sekunder kvar, utan Östersund höll undan och vann med 3-2.

Östersund - Leksand 3-2 (0-1, 2-0, 1-1)

Östersund: Alexander Ljungkrantz, Maksim Semjonovs, Logan Nijhoff

Leksand: Oskar Lang (2)