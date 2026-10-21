Leksand blir överkörda i toppmötet – byter målvakt

Marcus Gidlöf blir utbytt när Kalmar kör över Leksand.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Det vankades toppmöte i HockeyAllsvenskan under onsdagskvällen. Kalmar var på besök i Dalarna och därmed skulle tabelltvåan och tabellfyran mötas i Leksands hemmaarena Tegera Arena.

Bortalaget inledde då på ett övertygande sätt där Reece Vitelli rakade in 0-1 med ett välplacerat och snabbt skott bakom Marcus Gidlöf. Bara några minuter senare utökade Kalmar också sin ledning när Elliot Ekmark satte 0-2 i powerplay. Hampus Plato assisterade till båda målen.

Leksand fick dock in en reducering i slutet av första perioden när Pax Kleffner satte sitt första allsvenska mål. Där tog dock det roliga slut för masarna.

I andra perioden klev Kalmar ut och körde över Leksand fullständigt. Kalmar rullade upp Leksands försvar gång på gång och målen trillade då in bakom Gidlöf i LIF-kassen. Först var det Marcus Limpar Lantz som spelade fram till Christian Felton som satte 1-3. Bara 30 sekunder senare var det dags för Limpar Lantz själv att bli målskytt efter ett fint klapp-klapp-spel av smålänningarna.

Halvvägs in i matchen klev talangen Jakob Ihs-Wozniak sedan fram och sköt Kalmars femte mål i matchen. Kalmar gjorde tre mål på blott fyra minuter för att gå från 1-2 till 1-5 i matchen. Leksand valde då att byta målvakt.

Efter att ha släppt in fem mål på 17 skott fick Marcus Gidlöf lämna kassen och Leksand bytte i stället in Robin Christoffersson mellan stolparna i ett försök att få stopp på blödningen. I slutet av andra perioden begärde Leksand också timeout.

Leksand snyggade sedan till siffrorna i början av tredje perioden när Victor Sjöholm reducerade för hemmalaget. I powerplay kom därefter ytterligare ett mål för Leksand när Arvid Eljas satte 3-5 och masarna inledde sedan en jakt för att komma än närmare. Det ville sig då inte bättre än att Allan McShane kunde punktera ställningen för Kalmar genom att göra mål i tom kasse när Leksand tog ut målvakten.

Leksand – Kalmar 3–6 (1-2,0-3,2-1)

Leksand: Pax Kleffner, Victor Sjöholm, Arvid Eljas.

Kalmar: Reece Vitelli, Elliot Ekmark, Christian Felton, Marcus Limpar Lantz, Jakob Ihs-Wozniak, Allan McShane.