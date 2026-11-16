Åke Stakkestad blir borta från spel i Leksand.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån.

Med Carter Berger bort har Leksand gått hårt på ungtuppar som Rocky Langvardt, Victor Sjöholm och Vilgot Lidén. Därmed öppnade också John Hedberg, i förra veckan, för förstärkning på backsidan, och det genom att inte stänga dörren för Jonas Ahnelöv.

– Det är en kille som är väldigt omtyckt. Han står för mycket av det vi kan sakna lite ibland. Lite size.. Så att ja … Vi får se, sa då huvudtränare till Falu-Kuriren.

Nu kommer en uppdatering kring Carter Bergers skada, samtidigt som ett nytt namn tillkommer på frånvarolistan.

"Carter behöver fortsätta sin rehab i 2 veckor till innan han kan introduceras till lagträning", skriver Leksand på sin hemsida under måndagen.

Åke Stakkestad blir borta i 1-2 veckor



Spelaren som nu också är skadad är Åke Stakkestad. Det efter endast 15:07 i istid i fredagens övertidsseger mot Västerås.

"Åke kommer vara frånvarande ca 1-2 veckor på grund av skada", skriver man.

Innan 1–0-segern mot VIK hade Stakkestad gjort poäng i fem raka matcher. Därmed står han på 22 (8+14) över sina 19 första matcher i Leksand. Flytten kom inför denna säsong med målet att hjälpa dala-laget upp i SHL igen. Bakom sig har 24-åringen 54 SHL-matcher, samt 199 i Hockeyallsvenskan, slutspel inräknat. Match nummer 200 får alltså vänta lite.