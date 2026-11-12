Kan Jonas Ahnelöv bli Leksands lösning?

Foto: Bildbyrån (montage).

"Det är två killar som är duktiga i sin roll, som står för en viss karaktär och en viss spelarprofil. Så om vi söker något sådant, ja, då är det klart att det är två killar som skulle kunna vara intressanta. Men som sagt, jag ser inget behov av att göra tillskott i truppen just nu".

Orden kom från Leksands sportchef Jesper Ollas när han i början av november gav svar kring två klubblösa backgeneraler. Det handlade om Petter Granberg och Jonas Ahnelöv och frågorna kom med hänvisning till det faktum att dalalaget saknat lite av den spelartypen i inledningen av säsongen Hockeyallsvenskan.

Nu har läget plötsligt ändrats när Carter Berger går skadad och ungtuppar som Rocky Langvardt, Victor Sjöholm och Vilgot Lidén matchas hårt.

– Jag tror att Jesper Ollas sonderar marknaden hela tiden. Vi har bra koll på vad som händer både för i år och för framtiden, säger nu huvudtränaren Johan Hedberg till Falu-Kuriren efter 4–5-förlusten i seriefinalen mot AIK.

Stänger inte dörren: "Haft dialog i fjol och i år"

Under onsdagen var också Jonas Ahnelöv på plats i Tegera Arena för att följa sin tidigare klubb. Sedan tidigare har den 38-årige backen bekräftat att han nobbat spel i England, och går därmed och väntar efter säsongen i Södertälje, 2025/26.

– Vi vet ju Jonas finns. Vi har haft en dialog med honom både i fjol och i år. Alltså bara för att se vad hans känslor är och vad hans tankar är, säger Johan Hedberg nu till FK och fortsätter:

– Det är en kille som är väldigt omtyckt. Han står för mycket av det vi kan sakna lite ibland. Lite size.. Så att ja … Vi får se.

Hedberg menar att Leksand, om ekonomin finns där, alltid är intresserade, och en förstärkning på backsidan verkar trots allt vara aktuell – om rätt spelare dyker upp.

Dörren är alltså inte stängd för Ahnelöv.

– Nej, jag stänger inga dörrar till något. Jag håller alla dörrar öppna. För allt, säger Hedberg.