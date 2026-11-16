Sågar egna laget: "Vi är ruggigt osynkade"

Mikael Wikstrand är kritisk efter senaste VIK-förlusten.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Med 20.29 procent är Västerås bland Hockeyallsvenskan sämsta lag i powerplay denna säsong, och nu, efter söndagens 2–4-förlust mot Mora, har också Mikael Wikstrand fått nog.

Fyra sumpade chanser i spelformen, varav runt en och en halv minut i fem mot tre, får huvudtränare att ta fram sågen.

– Vi har inget självförtroende i grejerna. Varje gång vi ska passa så skjuter vi och varje gång vi ska skjuta så passar vi. Så vi är ruggigt osynkade i det vi gör i powerplay, säger han till VLT efter matchen.

– Vi har mycket att göra där på både detaljnivå och individbasis. Och även strukturmässigt så att vi får upp ett bättre powerplay, fortsätter han.

Forwarden Carl Jakobsson menar att problemet är mentalt, och med fyra mål emot i det egna PP-spelet, är det lätt att se.

Efter de två förlusterna mot dala-lagen Leksand och Mora väntar nu Visby/Roma, på hemmaplan.

– Vi ska nollställa skallarna i morgon och komma tillbaka med en jäkla energi på tisdag. Vi har revansch att utkräva av oss själva både från i dag och mot Visby senast, säger Wikstrand.

Det där senaste mötet med Visby/Roma, på Gotland, kom efter en stormig resa till Gotland. Slutsiffrorna skrevs till 1–4.