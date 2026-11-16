Juniorstjärnan lånas ut - i jakten på en JVM-plats

Alexander Command.

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Alexander Command var en av de stora hjältarna när Småkronorna vann U18-VM tidigare i år. Han valdes också i förstarundan av sommarens draft, och sågs inför säsongen som en potentiell genombrottsman i SHL och en nyckelspelare för Juniorkronorna i Junior-VM.

Men hösten har varit tuff för 18-åringen. Han har bara fått speltid i sju matcher för Örebro Hockey i SHL, han har fått en något mindre roll i Juniorkronorna och dessutom trejdades hans rättigheter nyligen från New Jersey Devils till Winnipeg Jets i den stora Connor Hellebuyck. Han har dock öst in poäng i J20-serien, där det blivit 9+8 på bara nio matcher.

Nu får också stortalangen en chans att visa upp sig ordentligt på seniornivå innan JVM-truppen ska tas ut om några veckor. Han lånas nämligen ut till BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan.

Alexander Command till BIK Karlskoga

Lånet gäller tills vidare.

– Först och främst är vi väldigt tacksamma över att ha hittat den här lösningen med BIK Karlskoga. Vi tror att den här lösningen är den bästa för Alexander just nu. I Karlskoga får han möjligheten att samla på sig värdefulla minuter på seniornivå, samtidigt som vi har möjlighet att kalla tillbaka Alexander vid behov, säger Örebros sportchef Henrik Löwdahl.

Det blir första gången Command, som har total 13 SHL-matcher på meritlistan, får spela allsvensk ishockey.