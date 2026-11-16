Rysslands nya krav: Ekonomisk ersättning

Ryssland kommer med ett nytt krav efter bojkotten.

Foto: Bildbyrån (montage).

Under söndagen bekräftade det internationella ishockeyförbundet, IIHF, att Ryssland INTE får spela JVM . Detta "till följd av den hållning och de restriktioner som formellt har kommunicerats av den kanadensiska regeringen" i form av planen bland annat neka visum för ryska spelare.

Nu riktas blickarna mot herrarnas VM som spelas i Tyskland, i maj.

Efter att Idrottens skiljedomstol (CAS) öppnat dörren för Ryssland i internationella mästerskap har flera länder sagt att man vägrar spela sådana matcher, mot det tidigare avstängda landslaget. Samtidigt har den tyska regeringen meddelat att det vore omöjligt att arrangera ett Hockey-VM med ryskt deltagande.

Det hela, tillsammans med Kanadas hållning, får nu också en stark reaktion från Vladislav Tretjak, ordföranden för det ryska ishockeyförbundet.

Tretjak: "Ryssland kommer att kräva ersättning"

Tretjak har tidigare berättat att Ryssland har skickat in en begäran till IIHF:s etiska råd med kravet att man ska utreda och straffa de förbund som ägnar sig åt att organisera bojkott, och nu rapporterar ryska nyhetsbyrån Tass om nya krav.

– Om Kanada och Tyskland vägrar att låta det ryska laget delta kommer vi att kräva ersättning, begära att tävlingarna skjuts upp och införa sanktioner mot arrangörerna, säger Tretjak enligt Tass.

IIHF har samtidigt själva överklagat CAS beslut att välkomna Ryssland tillbaka i den internationella ishockeyn. Detta efter att okända Rysslandskopplingar uppdagats från CAS-ledamöterna.