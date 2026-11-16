Olof Glifford återvänder till HV71 efter utlåningen men kan lånas ut igen.

HV71:s målvakt Olof Glifford har varit utlånad en månad till finska HIFK. Lånet sträckte sig till den 15 november och målvakten själv har inte velat spekulera i vad som händer efter det. Nu står det klart att han inte blir kvar i Finland.

HIFK meddelar via sin Instagram att det inte blir någon förlängning på lånet och att Glifford återvänder till HV71.

"Den svenska målvakten Olof Gliffords månadslånga lån avslutades i söndags. Under sin sejour spelade Glifford tre matcher i Liiga för HIFK. Tack och lycka till med resten av säsongen i HV71", skriver de.

Visat intresse från Oskarshamn

Glifford har inte spelat en match med HV71 än denna säsongen, då han var skadad under försäsongen. När han nu kommer tillbaka till Sverige och Jönköping har han sagt att han vill spela för HV och hjälpa laget att vinna matcher.

– Förhoppningsvis får jag åka hemåt och spela med HV. Jag vill vara med och hjälpa till. Det har ju gått trögt, så man vill vara där och göra allt man kan, sa Glifford under förra veckan om att lånet skulle gå ut.

Samtidigt har IK Oskarshamn varit öppna med att de är på målvaktsjakt och vill förstärka med antingen Glifford eller Liv. Glifford var utlånad till Oskarshamn förra säsongen och stod majoriteten av matcherna för smålandslaget. En återkomst hade inte varit helt omöjlig.