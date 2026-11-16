Svaret: "Vi behöver alla se oss i spegeln"

Huvudtränare Andreas Johansson är ifrågasatt efter Södertäljes fyra raka förluster.

Det var ingen rolig söndagskväll för Södertälje SK. Förutom att bli överkörda av Kalmar HC och förlora med 9-1, var det även lagets fjärde raka förlust. Huvudtränare Andreas Johansson har varit ifrågasatt under början av grundserien och inte minst nu.

Nu har tränaren svarat på vad som egentligen hände och hur han sammanfattar matchen, i ett SMS till LT.

”Vi började fantastiskt bra och hade 5–0 i skott varav två målchanser som var kategori A. Vi borde haft ledningen där. Sedan tog vi fyra utvisningar varav tre var direkt onödiga. Dom gjorde mål på två och då blev det uppförsbacke men vi kände att vi var bättre fem mot fem", skrev han.

"Det börjar med mig"

Fortsättningsvis förklarar han att de var påväg in i matchen när pucken trycktes in i andraperioden till 3-2. Efter videobedöming dömde domarna bort målet och då vände matchen helt till Kalmars favör.

”Sedan tappade vi allt och det var allt annat än okej, det var inte okej på något vis. Att låta det rinna iväg så är pinsamt. Vi behöver alla se oss i spegeln, det börjar med mig”, avslutar Johansson.

Södertälje spelar sin nästa match på onsdag mot Vimmerby HC. Det återstår att se om Johansson kan vända sitt lags negativa trend.