För två veckor sen avslöjade Västerås sportchef Niklas Johansson att han fått ett ”litet tillskott” för att värva ytterligare spelare. Nu står det klart hur stort ett litet tillskott egentligen är – nämligen två miljoner kronor, detta enligt Vikfancentral.

Fler spelare ska in i Västerås. Foto: Michael Campanella/Bildbyrån.

Inte mycket har hänt under lågsäsongen i Västerås. Flera unga spelare har anslutit till truppen, 29-åriga Tim Friberg har fått chansen i Hockeyallsvenskan efter tio år Hockeyettan och veteranerna Anton Mylläri och Niclas Lundgren har återvänt till gulsvart. Den största värvningen inför säsongen 25/26 har varit den av meriterade huvudtränaren Peter Andersson.

Laget har presterat bra defensivt under försäsongen, men i offensiven är det Konstantin Komarek och Kim Rosdahl som har fått leda laget. Det som saknats är helt enkelt offensiv spets, vilket ser ut att vara på väg in.

Redan den sjätte september avslöjade Niklas Johansson för VLT att han fått ”ett litet tillskott” till spelarbudgeten ämnat för fler värvningar. Under upptaktsträffen berättade han för Hockeysverige att i princip allt som ska in laget hädanefter är just offensiv spets, samt att han letar efter en back och två forwards.

”Många faktorer som gör att vi går in med den summan”

Men just hur stort ett litet tillskott är har varit dolt.

Nu rapporterar Vikfancentral att det rör sig om två miljoner kronor.

– Det är många faktorer som gör att vi går in med den summan. Vi har gjort en ekonomisk kalkyl på risktagandet och känner oss trygga i beslutet, säger Västerås ordförande Caroline Moselius till bloggen.

Under försäsongen har VIK besegrat Hockeyallsvenska konkurrenter i AIK och Södertälje, men också presterat bra mot SHL-motstånd i form av Djurgården, Färjestad och Örebro.

– Vi har haft en positiv försäsong. Positiva vindar både bland privat-och företagsmarknaden, säger Caroline Moselius.