Fjolåret gick inte riktigt som planerat för Västerås – efter mycket om och men lyckades laget ta sig till slutspel, men åkte ut i åttondelsfinalen mot Mora. Nu står VIK inför en ny säsong med Peter Andersson bakom rodret.

– Nu kan vi hjälpas åt och driva det här åt rätt håll, säger sportchef Niklas Johansson till Hockeysverige.

”Alla känns jäkligt påkopplade”, säger Niklas Johansson.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inte mycket har hänt i Västerås trupp sedan slutet på fjolårssäsongen. Hugo Lejon har återvänt till klubben på lån från Brynäs, ungtupparna Max Karlsson och Benedikt Oschgan har anslutit, den egna produkten Viktor Pennerborn spelade sig till kontrakt och Hockeyettan-veteranen Tim Friberg har fått chansen efter try-out.

Värvningarna som sticker ut mest har varit Anton Mylläri och Niclas Lundgren, två rutinerade backpjäser som dessutom är uppväxta i Västerås. Sportchefen Niklas Johansson lyfter vikten av att få in två tvättäkta västmanlänningar i truppen.

– Det är superviktigt, vi vill ha så många västmanlänningar som möjligt i laget. Sen gäller det att det är rätt typ av personligheter också som verkligen hjälper oss. De ska inte bara komma hem och vara västmanlänningar utan vi vill att de ska vara riktigt bra och tillföra någonting. Mylläri och Lundgren är kanonkillar och vill verkligen driva det framåt. De är exemplariska också när det gäller ledarskapet i gruppen, det är sånt vi vill ha, säger Johansson till Hockeysverige.se.

Anton Mylläri har vänt hem till Västerås efter ett utlandsäventyr i Liiga. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

På jakt efter förstärkning

Ytterligare nyförvärv ska också in i truppen, och enligt Niklas Johansson är det främst spets Västerås är på jakt efter.

– Vi tittar väl i första läget på en back, och eventuellt två forwards. En av dem kan vara center, vi tycker att vi kanske kan behöva någonting där. Allting som vi tar in är egentligen offensiv kraft.

Klart är också att Västerås ska spela med totalt sex kaptener, tre hemma och tre borta. Hemmakaptenerna blir Konstantin Komarek, Oskar Kvist och Henrik Malmström, bortakaptenerna blir Niclas Lundgren, Anton Mylläri och Kim Rosdahl.

– Vi involverar flera i ledarskapet helt enkelt. Det känns som att vi har en klick där som kan hjälpas åt, leda och driva laget på ett annat sätt.

”Skitglad att han är här”

Lågsäsongens största prestigevärvning för Västerås del har utan tvekan varit rutinerade huvudtränaren Peter Andersson. Den 60-åriga örebroaren kommer senast från ett uppdrag som assisterande tränare i schweiziska Lausanne HC, men har tidigare tränat både Malmö och Brynäs i SHL.

– Det känns skitbra. Jag har känt Peter länge och vi har diskuterat det här innan om det här skulle bli av. Så jag är skitglad att han är här, nu kan vi hjälpas åt och driva det åt rätt håll.

Förhoppningen är att Peter Andersson ska kunna lyfta ett underpresterande Västerås till den nivå där de, enligt dem själva, bör befinna sig.

– Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att alla spelare underpresterade i fjol. Det var ju ingen som kom upp på den nivå som man kanske hade förväntat sig. Sen vill man ju att alla ska bli bättre i vår verksamhet och det är där vi är nu. Jag tycker vi ser redan nu att de är mer entusiastiska och mer drivna. Det handlar ju egentligen om ledarskapet, att det är tydliga krav på vad som önskas av spelarna och att de får det de vill ha av oss liksom. Det är ge och ta, men alla känns jäkligt påkopplade.

Västerås nya huvudtränare Peter Andersson. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

”Ska man spela i Västerås ska man jobba jävligt hårt”

Det har ryktats om att det finns en viss attityd befäst i väggarna på ”Skräcklunda”, att Västerås är en klubb utan särskilt höga kravställningar där man kan få bra betalt för en låg arbetsinsats. På frågan om vare sig de mentaliteten funnits och hur klubben ska hantera den bilden är ”NJ” tydlig.

– Det ska bort. Ska man spela i Västerås ska man jobba jävligt hårt, gå in med sitt liv som insats och göra allt för klubben. Så enkelt är det och det är dit vi försöker komma.

Det stormade rejält om VIK säsongen 24/25. Karl Helmersson tappade snabbt förtroendet, fick sparken och ersattes av oerfarne Eric Karlsson. Laget såg länge ut att återigen missa slutspel, men lyckades till slut ta sig till play-in. Under säsongens gång fick Niklas Johansson mycket kritik för sin kommunikation utåt.

Sportchefen har dock inte ändrat sitt tankesätt inför den kommande säsongen.

– Jag gör det när det behövs, men annars är media inte riktigt min grej. Jag hörs och syns inte när vi vinner heller, men det blir mer påtagligt när det går lite dåligt. Självklart så kan man vara mer aktiv och vara med mer i media.

Du tyckte inte att det behövdes ett lugnande ord under förra säsongen?

– Det fanns egentligen inte så mycket att lugna med, utan det var ju rent ut sagt som det såg ut. Det var inget vidare helt enkelt. Hela föreningen behöver steppa upp vad det gäller professionalism och seriositet, så att vi jobbar mot samma mål och vet vad som krävs.