Mattias Karlin är klar som huvudtränare för Kalmar.

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Mattias Karlin var med om att både föra upp MoDo tillbaka till SHL men även att åka tillbaka ner till HockeyAllsvenskan. Han blev kvar i Ö-vik för att leda laget på resan mot en ny SHL-satsning.

Halvvägs in på säsongen fick Karlin däremot sparken av MoDo efter fem säsonger som lagets tränare. Därefter har Karlin omgärdats av rykten och kopplats ihop med flera tränarjobb.

Nu är hans nästa destination klar. Mattias Karlin tar över Kalmar HC.

– Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av Kalmar HC och den resa som klubben befinner sig på. Det här är en spännande och rolig utmaning som känns väldigt inspirerande att ta sig an. Sett utifrån har Kalmar HC gjort en imponerande och intressant resa under de senaste åtta-tio åren, både när det gäller organisationens utveckling på isen och arbetet utanför isen. Det är tydligt att klubben har byggt en stark grund för framtiden, säger Karlin i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Jag ser också fram emot att återigen få uppleva stämningen i en fullsatt Hatstore Arena men nu som hemmatränare! Tillsammans med spelare, ledare, organisation och supportrar ska vi fortsätta driva klubben framåt och skapa något som hela Kalmar kan vara stolta över.

Så långt är Mattias Karlins kontrakt i Kalmar

I Kalmar HC kommer Mattias Karlin att bli huvudtränare och ha Roger Forsberg samt Mikael Sundell som sina assisterande coacher. Därmed återförenas Karlin och Sundell i Kalmar sedan duon fått sparken av MoDo i december förra året.

– Mattias är en otroligt kompetent och erfaren tränare som jag är extremt nöjd med att vi kunnat knyta till Kalmar. Han är målmedveten, tydlig och vet vad som krävs för att vinna. Vidare är han taktiskt slipad och kan ändra matchbilden vid behov. Vi har tidigare jobbat ihop i Västervik så vi vet båda att vi funkar tillsammans. Att få jobba med Mattias igen ska bli roligt, säger Kalmars general manager Daniel Stolt.

Mattias Karlin har skrivit ett tvåårskontrakt som ny huvudtränare för Kalmar HC.