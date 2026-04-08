Klart: De leder Leksand i Hockeyallsvenskan

Johan Hedberg, Mattias Ritola och Niklas Persson. Det blir Leksands ledarstab i Hockeyallsvenskan, meddelar klubben.

— Kontinuitet blir viktigt framåt, samtidigt som alla tre visar stort driv och engagemang för klubben, säger sportchef Jesper Ollas.

Sedan Leksand trillade ur högsta serien har det varit tyst. Det som har varit klart är att Jesper Ollas kommer att fortsätta som sportchef. Nu har han också tillsatt sin ledarstab. De bygger vidare på avslutningen från förra året och det blir fortsatt Johan Hedberg som får förtroendet. David Printz har sedan tidigare lämnat klubben men nu står det klart att både Mattias Ritola och Niklas Persson stannar.

”Pajen” kom till klubben inför säsongen och var med som assisterande i A-laget från start. Ritola däremot lyftes upp efter OS-uppehållet och var sedan med hela vägen in i mål.

Nu det också den här trion som Leksand väljer att satsa på i Hockeyallsvenskan. Det samtidigt som även målvaktstränare Alexander Millner och fystränare Jesper Gillerås stannar i klubben.

— Vi har stor tilltro till den här trion, och tillsammans med övriga ledare har vi en stab som ger laget bästa möjliga förutsättningar att prestera på en hög nivå varje dag, säger Jesper Ollas.

Leksand har ännu inte presenterat några spelare inför nästa säsong. Däremot har de gått ut med att ett gäng lämnar klubben.

