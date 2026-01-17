Stängs av efter otäcka smällen: ”Respektlös”

Albin Lundin fördes till sjukhus efter att ha fått en crosschecking i halsen av Kevin Karlsson.

Nu meddelar disciplinnämnden att Karlsson stängs av i två matcher.

”Tacklingen träffar halsen, är respektlös och innebär hög skaderisk”, står det i beslutet.

Kevin Karlsson straffas av disciplinnämnden. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Det var i gårdagens match i HockeyAllsvenskan mellan Björklöven och Oskarshamn som incidenten inträffade.

IKO-backen hamnade i en duell med Björklövens Jakob Ihs-Wozniak. När spelarna skilts åt tar Karlsson tag i Ihs-Wozniaks klubba och slänger iväg den mot sargen. Klubban landar vid fötterna på Albin Lundin som direkt åker mot Kevin Karlsson för att markera. Spelarna möts i en konfrontation där Karlssons klubba åker upp och träffar Lundin på halsen. Albin Lundin går direkt ner på knä och fick sedan hjälpas av isen. Efteråt fördes Lundin också till sjukhus efter smällen mot halsen, samtidigt som Karlsson fick matchstraff för crosschecking.

Under lördagen anmäles Kevin Karlsson till disciplinnämnden. Till nämnden har han sedan gett sin syn på situationen.

– Albin Lundin fullföljer, från min blinda sida, ett försök att trycka upp handskarna och klubban mot mig. Av ren reflex sätter jag upp min klubba och handskar mot hans handskar och hans klubba för att skydda mig själv från att få en smäll. Jag sätter upp min klubba och handskar stumt, det vill säga utan att komma med någon kraft mot Lundin. Däremot kommer hans satsning underifrån och mot mig med kraft, vilket leder till att min klubba och handskar trycks upp över hans bröst. Min handling har varken skett med uppsåt eller med någon kraft. Jag agerar endast av reflex för att skydda mig själv mot satsningen Lundin gör med sin klubba och sina handskar mot mig, säger Karlsson i ett uttalande enligt disciplinnämnden.

Albin Lundin fick sedan lämna sjukhuset under gårdagskvällen och bedöms vara okej. Björklöven hoppas att han kan vara tillbaka redan till nästa vecka igen.

Kevin Karlsson stängs av i två matcher

Nu har disciplinnämnden också kommit med sin dom. Nämnden uppger att de delar uppfattningen om att Karlsson har agerat i syfte att skydda sig själv, samt att händelsen sker väldigt fort. DN skriver däremot att de inte håller med om att det skulle vara Lundins agerande som gör att Karlssons klubba träffar i halsen. I stället skriver disciplinnämnden att Karlsson delar ut ”en avsiktlig crosschecking i huvudhöjd där den initiala kontakten med hjälp av klubban också sker mot huvudtrakten på motspelaren”.

Kevin Karlsson stängs därför av i två matcher för crosscheckingen på Albin Lundin. Disciplinnämnden uppger följande nyckelfaktorer bakom beslutet:

• Avsiktlig crosschecking mot hals/huvud på motståndaren i syfte att freda sig från motspelarens nära förestående konfrontation.

• Stor skaderisk

• I förmildrande riktning beaktas det snabba händelseförloppet.

Kevin Karlsson kommer därför att missa Oskarshamns bortamatch mot Södertälje i morgon, söndag, och tvingas även stå över hemmamatchen mot Mora på onsdag.

