Fick klubba mot halsen – fördes till sjukhus: ”En reflex”

Albin Lundin, 29, blev förd till sjukhus i Björklövens seger mot Oskarshamn.

I matchen fick han en klubba mot halsen – och Kevin Karlsson fick matchstraff för tilltaget.

Björklövens Albin Lundin fick en klubba mot halsen av Kevin Karlsson. Foto: Skärmbilder från TV4.

I den första perioden av matchen mellan IF Björklöven och IK Oskarshamn tilldelades Kevin Karlsson ett matchstraff.

Beslutet kom efter en situation där Kevin Karlsson slog upp klubban mot Albin Lundins hals, varpå 29-åringen fick föras till sjukhus.

– Det är svårt att se, men är det mot hals eller huvud är det en femma. Jag tycker inte den är speciellt hårt, det är mer en reflex, säger Johan Tornberg i TV4.

Gick upp i fyramålsledning

Efter smällen mot halsen såg Lundin märkbart skakad ut och hjälptes av isen. Senare bekräftade klubbens sportchef Per Kenttä för TV-kanalen att han hade förts till sjukhus.

Matchen i sig? Det blev en maktdemonstration från Björklöven.

Laget gick upp i en 4–0 ledning, innan Oskarshamn reducerade två gånger om. Till slut satte Joel Mustonen avgörande 5–2 målet i den tredje perioden.