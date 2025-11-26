Kalmar tog ny seger – vann mot Troja

Kalmar vann med 3–2 mot Troja-Ljungby

George Diaco avgjorde för Kalmar

Sjätte raka förlusten för Troja-Ljungby

Bortalaget Kalmar vann matchen mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Resultatet i onsdagens match i SP Arena blev 3–2 (1–1, 2–0, 0–1).

I och med detta har Troja-Ljungby sex förluster i rad.

Nybro nästa för Kalmar

Kalmar tog ledningen efter 6.38 genom Victor Laz efter pass från Matthew Struthers och Samuel Jonsson.

Efter 13.57 kvitterade Troja-Ljungby när Anton Gradin fick träff med assist av Filip Forsmark och Jonathan Wikström.

Efter 7.27 i andra perioden slog Gabriel Olsson till på pass av Carl-Johan Lerby och Wilhelm Westlund och gav Kalmar ledningen.

George Diaco gjorde dessutom 1–3 efter 8.28 framspelad av Samuel Jonsson och Peter Diliberatore.

9.50 in i tredje perioden nätade Troja-Ljungbys Filip Lennström framspelad av Allan Mcshane och Isak Salqvist och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Troja-Ljungby.

Troja-Ljungby har fem förluster och 9–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kalmar har två vinster och tre förluster och 11–18 i målskillnad. Det här var Troja-Ljungbys nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kalmars femte uddamålsseger.

Resultatet innebär att Troja-Ljungby ligger kvar på 14:e och sista plats och Kalmar på fjärde plats i tabellen.

I nästa match möter Troja-Ljungby Oskarshamn borta och Kalmar möter Nybro hemma. Båda matcherna spelas fredag 28 november 19.00.

Troja-Ljungby–Kalmar 2–3 (1–1, 0–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (6.38) Victor Laz (Matthew Struthers, Samuel Jonsson), 1–1 (13.57) Anton Gradin (Filip Forsmark, Jonathan Wikström).

Andra perioden: 1–2 (27.27) Gabriel Olsson (Carl-Johan Lerby, Wilhelm Westlund), 1–3 (28.28) George Diaco (Samuel Jonsson, Peter Diliberatore).

Tredje perioden: 2–3 (49.50) Filip Lennström (Allan Mcshane, Isak Salqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 0-1-4

Kalmar: 2-0-3

Nästa match:

Troja-Ljungby: IK Oskarshamn, borta, 28 november

Kalmar: Nybro Vikings IF, hemma, 28 november