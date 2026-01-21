Experten sågar Västerås: ”Har misslyckats radikalt”

Krisen är total i Västerås som ligger sist i HockeyAllsvenskan och nyligen gick skilda vägar med tränaren Peter Andersson.

Nu är Radiosportens expert Johan Garpenlöv kritisk mot klubbledningen.

– Det är något som är fel i organisationen, säger han till P4 Västmanland.

Johan Garpenlöv är kritisk mot Västerås efter att Peter Andersson lämnat klubben. Foto: Bildbyrån (Montage)

Inför årets säsong plockade Västerås in Peter Andersson som ny huvudtränare och under Anderssons ledning var tanken att klubben skulle ta sats och lyfta från bottenträsket. Men kaoset i föreningen har fortsatt och de sportsliga resultaten har också uteblivit. Västerås har parkerat på kvalplats under en längre tid och meddelade nyligen att de kommer att gå skilda vägar med sportchefen Niklas Johansson efter säsongen.

Förra veckan gled VIK sedan också ner som ny tabelljumbo i HockeyAllsvenskan. I måndags gick Västerås sedan ut med att de gemensamt har kommit överens om att bryta kontraktet med huvudtränaren Peter Andersson som lämnar klubben omedelbart. Andersson skrev på ett treårskontrakt med VIK inför säsongen men parterna gick nu alltså skilda vägar efter bara drygt en halv säsong.

Radiosportens expert Johan Garpenlöv är nu kritisk mot klubben efter beskedet att Peter Andersson lämnar.

– Min första tanke är att det inte är rätt beslut. För alla som behöver sparka sin tränare, har man som organisation misslyckats radikalt, säger Garpenlöv till P4 Västmanland och fortsätter:

– Det är ju jätteilla. Du vill ju få kontinuitet i din organisation, med samma personer som jobbar med den dagliga verksamheten och stakar ut linjen som alla följer.

Johan Garpenlöv om Västerås: ”Något är fel i organisationen”

Johan Garpenlöv väljer att peka ut klubbledningen i Västerås som det största problemet eftersom föreningen haft flera svaga säsonger i rad – oavsett tränare.

– Om man sparkar tränare på tränare på tränare, då är det något annat fel i organisationen. Det brukar oftast sitta högre upp, alltså mot sportchef och styrelse. Det är där som jag ser problem i Västerås. Man har inte fått ordning på klubben högst uppifrån, säger ”Garpen”.

Västerås IK ligger sist i HockeyAllsvenskan efter att endast ha plockat 36 poäng på 39 matcher. Under onsdagskvällen spelar VIK sin första match utan Peter Andersson då de möter Södertälje borta.

