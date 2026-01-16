Blytungt för VIK – ny jumbo i HA

Peter Anderssons lag förlorade sexpoängsmatchen mot Vimmerby på fredagen.

Nu är Västerås IK jumbo i Hockeyallsvenskan.

Peter Andersson Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

Det finns gott om sexpoängsmatcher i hockeyn, men undrar om inte detta är en av de största för säsongen hittills. Västerås IK har fallit som en sten i tabellen efter att först ha återhämtat en ganska tuff start på hösten.

Nu är det dock kris på riktigt.

Det är inget snack om den saken. För på fredagen förlorade man med 3–4 i Vimmerby, och därmed är man nu jumbo i Hockeyallsvenskan.

Västerås förlorade – trots stor upphämtning

Detta eftersom Troja-Ljungby samtidigt tog en oväntad seger mot MoDo på hemmais.

Matchen började med två Vimmerby-mål i den första perioden innan Västerås reducerade med en halv minut kvar av perioden.

När Vimmerby senare gjorde 3–1 såg luften ut att ha gått ur Västerås. Men VIK skulle kämpa sig tillbaka i matchen och gå upp till 3–3 sent i den tredje perioden. Det gav förlängning – där Västerås till slut förlorade. Därmed går Vimmerby förbi Västerås i Hockeyallsvenskan. Två blytunga poäng för smålänningarna.