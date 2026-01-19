Peter Anderssons Västerås IK är jumbo i Hockeyallsvenskan.

Nu står det klart att den erfarne huvudtränaren lämnar klubben.

– Vi går skilda vägar, bekräftar Peter Andersson för Expressen.

Peter Andersson lämnar Västerås IK. Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

Niklas Johansson blir inte kvar som sportchef till nästa år. Inte heller huvudtränaren Peter Andersson, som skulle förändra kulturen i klubben, blir kvar. Han lämnar med omedelbar verkan. Efter en tuff resultatrad ligger laget nu sist i Hockeyallsvenskan.

– Vi går skilda vägar, säger Peter Andersson till Expressen.

Enligt tidningens uppgifter är det lagets assisterande tränare Johan Gustafsson som tar över.

I Västerås IK:s pressmeddelande på tisdagskvällen meddelar man att beslutet att gå skilda vägar är ett gemensamt beslut.

”Västerås IK tackar Peter Andersson för hans engagemang och driv som han kom in med i klubben och önskar lycka till i framtiden”, skriver klubben.

I en tidigare version stod det att Peter Andersson fick sparken från Västerås. Det som stämmer är att parterna kommit överens om att gå skilda vägar.