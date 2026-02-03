Han tar över AIK – efter sparkade Hallberg

Under måndagen meddelade AIK att man sparkat huvudtränaren Fredrik Hallberg. Nu står det klart att U20-lagets Johan Andersson tar över.

– Johan är redan en viktig del av AIK och står bakom ett framgångsrikt arbete med vårt J20, säger sportchef Lasse Johansson.

Johan Andersson lyfts upp från U20 och blir huvudtränare i AIK:s A-lag. Foto: Bildbyrån och AIK (skärmdump).

Det blir en intern lösning i AIK efter sparkningen av Fredrik Hallberg.

Under tisdagen meddelar klubben att U20-lagets huvudtränare Johan ”Gnagarn” Andersson kommer att kliva upp och leda laget över resterande del av säsongen.

– Planen att lyfta upp Johan i någon roll i herrlaget har funnits under en längre tid. I AIK är det vår ambition att fostra såväl spelare som ledare. Vi känner oss trygga i beslutet att han leder herrlaget som huvudansvarig säsongen ut, säger sportchefen Lasse Johansson i ett uttalande.

Inne på tredje säsongen med U20

38-årige Andersson, från Nynäshamn, gjorde 95 matcher i AIK under spelarkarriären och har under de tre senaste säsongerna varit huvudtränare i ”Gnagets” U20-lag. Detta efter att tränarresan börjat i Nacka.

– Johan är redan en viktig del av AIK och står bakom ett framgångsrikt arbete med vårt J20. Det har visat sig under säsongen när vi sett många juniorer kommit upp i herrlaget och gjort det bra på seniornivå. Nu kommer han att driva gruppen framåt och arbeta med de justeringar som vi anser behövs för att ge laget bästa möjliga förutsättningar för att gå så långt som möjligt den här säsongen, säger sportchef Lasse Johansson.

För hockeysverige.se gav Andersson nyligen en inblick i AIK U20. Där berättade han även om hur målvaktstränaren Stefan Persson är en stor förebild för honom som tränare.

– Inte för allt smör i Småland skulle vi byta ut Stefan. Jag har svårt att se att det finns någon bättre. Dels för våra målvakter, men också för våra utespelare och tränare här. Stefan är min förebild som tränare. Han är den bästa jag jobbat med i branschen, både i det sportsliga, men också i det mentala, sade Johan Andersson då.

Source: Johan Andersson @ Elite Prospects