Ärliga orden i förlusten: "Vi orkar inte"

MoDo åker på en förlust borta mot Oskarshamn.

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Först hyllades Jonas Engström av IK Oskarshamn då den tidigare lagkaptenen fick sin tröja hissad till taket av Be-Ge Hockey Center. Sedan gick hemmalaget också ut och tog tre poäng hemma mot MoDo.

Oskarshamn åkte på en oväntad förlust hemma mot Östersund med 5-3 i går men nu plockar smålänningarna alltså tre poäng igen.

Det var dock MoDo som tog ledningen i matchen när Emil Larsson blev målskytt i powerplay under första perioden. Där tog dock det roliga slut för bortalaget från Ö-vik.

Joel Svensson frälser Oskarshamn igen: "Jävligt bra match"

Pontus Näsén kvitterade till 1-1 redan efter 46 sekunder i andra perioden. Sedan klev Joel Svensson in i handlingarna. Skyttekungen gjorde två mål i powerplay, ett i andra och ett i tredje perioden, och är nu uppe i 15 fullträffar den här säsongen. Svenssons båda mål gjorde att Oskarshamn kunde vinna med 3-1.

– Det är klart att det är en bra insats. Hela laget gör en jävligt bra match, vi krigar och sliter. Vi kommer ihop sjukt bra som grupp och lyckas knyta ihop den här matchen, säger Joel Svensson till TV4 efter vinsten.

Han menar också att det var en morot för laget att vinna för Jonas Engströms skull efter hyllningen till ikonen.

– Först och främst var det jävligt häftigt under själva ceremonin. Det var coolt att se bilderna på jumbotronen med allt han gjort. En sådan här match ska vi bara vinna, det finns inget annat.

Besvikelse i MoDo: "Orkar inte riktigt"

För MoDos del blev det dock en jobbig förlust där laget aldrig riktigt kom upp i nivå.

– Vi kämpar och försöker men vi hade det inte riktigt i dag. Vi orkar inte riktigt i dag tycker jag, säger lagkaptenen Emil Larsson och menar att det ska bli bra med vila och en chans att återhämta sig:

– Så som det känns här för stunden ska det bli skönt med lite uppehåll tycker jag. Det är ett bra läge att ta det lite lugnt, träffa familjerna och ladda på inför det kommande.

Oskarshamn – MoDo 3–1 (0-1,2-0,1-0)

Oskarshamn: Joel Svensson 2, Pontus Näsén.

MoDo: Emil Larsson.