Vinner i målfesten – efter mäktig vändning

Albert Sjöberg blev tvåmålsskytt i vinsten.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Östersunds IK plockade tre tunga poäng efter en riktig målfest borta mot IK Oskarshamn på fredagskvällen. Gästerna vände ett tvåmålsunderläge i den andra perioden och segrade till slut med 5–4 i Be-Ge Hockey Center inför 2 413 åskådare.

Albert Sjöberg gav Östersund ledningen tidigt i den första perioden. I mellanakten tog hemmalaget över initiativet rejält. Ludvig Georgsson kvitterade till 1–1, varpå Matt Brown klev fram med två raka fullträffar inom loppet av 42 sekunder och skickade upp Oskarshamn i en 3–1-ledning. Östersund vägrade dock ge sig. Innan den andra perioden var över hade både Logan Nijhoff (i powerplay) och Kevin Arvidsson nätat, vilket innebar 3–3 inför den sista akten.

Tredje perioden blev fortsättningsvis dramatisk. Albert Sjöberg satte sitt andra mål för kvällen till 3–4 efter 45.43, och Lukas Sagranden utökade till 3–5 i den 54:e minuten. Oskarshamn tog ut målvakten och skapade nerv när Matt Brown fullbordade sitt hattrick genom att reducera till 4–5 med endast 31 sekunder kvar, men Östersund höll undan och säkrade segern.

Matchfakta Oskarshamn – Östersund

IK Oskarshamn – Östersunds IK 4–5 (0–1, 3–2, 1–2)

Första perioden:

0–1 (05.10) Albert Sjöberg (5) (Logan Nijhoff, Brett Budgell)

Andra perioden:

1–1 (21.31) Ludvig Georgsson (2) (Axel Elofsson, Manuel Ågren)

2–1 (31.16) Matt Brown (5) (Daniyal Dzhaniyev, Melker Eriksson)

3–1 (31.58) Matt Brown (6) (Ville Jonsson)

3–2 (38.14) Logan Nijhoff (4) (Alexander Ljungkrantz, Erik Flood) PP1

3–3 (39.22) Kevin Arvidsson (1) (Olle Norberg, Daniel Öhrn)

Tredje perioden:

3–4 (45.43) Albert Sjöberg (6) (Maksim Semjonov)

3–5 (53.54) Lukas Sagranden (1)

4–5 (59.29) Matt Brown (7) (Daniyal Dzhaniyev, Axel Elofsson)

Skott: 24–29 (5–12, 14–11, 5–6)

Räddningsprocent: Oskarshamn 82,76% (24/29), Östersund 83,33% (20/24)

Utvisningsminuter: Oskarshamn 12 min, Östersund 10 min

Powerplay: Oskarshamn 0,00% (0/4), Östersund 20,00% (1/5)

Publik: 2 413 (Be-Ge Hockey Center)