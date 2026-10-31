Här hyllas historiska kaptenen – får tröjan i taket

Jonas Engström har blivit förevigad av IK Oskarshamn.

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Han må ha fostrats i Södertälje men det var i Oskarshamn som Jonas Engström på allvar gjorde ett namn för sig. Engström flyttade till Oskarshamn 2015 och blev direkt lagkapten för smålänningarna, efter att också ha haft ett "C" på bröstet i SSK.

Det kom sedan att bli nio säsonger, varav åtta som lagkapten, och nästan 500 matcher i Oskarshamn för Engström som cementerat sig som en av klubbens största. Engströms 493 framträdanden i IKO-tröjan är näst mest i klubbens historia.

Jonas Engström får tröjan hissad: "Oerhört stolt"

Nu har 35-åringen också blivit förevigad av Oskarshamn. Under lördagseftermiddagen hissades Engströms tröja med nummer 17 till taket av Be-Ge Hockey Center inför den allsvenska matchen mot MoDo .

– Att jag skulle få stå här i dag var inget som jag någonsin hade kunnat tro när jag började spela ishockey i Södertälje som åttaåring. När jag flyttade till Oskarshamn hade jag ingen aning om vad den här klubben och staden skulle komma att betyda för mig, säger Engström på isen i samband med ceremonin och fortsätter:

– Att få bära IK Oskarshamns tröja är någonting som jag har varit oerhört stolt över. Jag har älskat att representera den här klubben, den här staden och alla som har funnits där för mig genom åren. När ni nu tittar upp i taket och ser nummer 17 där bland de andra stora namnen som redan hänger där uppe, då hoppas jag att ni tänker på alla matcher, känslor och minnen som vi tillsammans har skapat.

Jonas Engström gör Skeeter Moore, Peter Ekroth, Alexander Johansson, Fredric Jaensson och Tomas Björnström sällskap som spelarna som har fått sina nummer pensionerade av IK Oskarshamn.

Blev kvalhjälte när Oskarshamn gick upp till SHL 2019

Jonas Engström blev en viktig spelare för Oskarshamn direkt när han flyttade till klubben men det var säsongen 2018/19 som kaptenen verkligen fick sin status som en kulthjälte.

Forwarden var en av Oskarshamns allra bästa spelare när klubben stod för en sensationell skräll och tog det historiska steget till SHL. Engström ledde då verkligen med en exempel och var avgörande för avancemanget. Han stod för 15 mål och 37 poäng på 52 matcher i grundserien där han vann interna skytteligan och kom tvåa i interna poängligan.

I kvalet var Jonas Engström sedan också en av de bästa spelarna med sina sex mål och sammanlagt åtta poäng på tolv matcher. Engström gjorde då båda mål i den avgörande finalen mot AIK samt i den avgörande kvalmatchen mot Timrå. I den sjunde matchen mot Timrå var det Jonas Engström som satte 1-0-målet i matchen som senare kom att bli matchavgörande då Oskarshamn vann med 3-0 för att säkra avancemang till SHL.

Jonas Engström lämnade Oskarshamn för spel i Växjö efter avancemanget men återvände till Oskarshamn och spelade i klubben under den historiska första säsongen i SHL. Därefter var Engström en del av Oskarshamns lag under alla fem säsonger i SHL innan degraderingen till HockeyAllsvenskan 2024.

Efter att ha lämnat Oskarshamn avslutade Engström karriären genom att spela för Tappara och Jokerit i Finland innan han lade skridskorna på hyllan 2025. Totalt kom Jonas Engström att spela 288 SHL-matcher och 391 matcher i HockeyAllsvenskan för Oskarshamn och Södertälje under sin karriär.