Tungt för Linköping – tappade igen: "Lider med grabbarna"

Linköping förlorar borta mot Frölunda.

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Efter en mållös inledning växlade Frölunda upp i Scandinavium. Med tre raka mål i slutperioden kunde hemmalaget lägga underläge bakom sig och till slut betvinga Linköping med 4–1.

Lördagens SHL-möte i Göteborg började målsnålt och målmässigt stängt, där målvakterna Tobias Normann och Waltteri Ignatjew stod för stabila insatser och höll tätt under de första fyrtio minuterna. Det var gästande Linköping som bröt dödläget i inledningen av den tredje perioden, då Jakub Vrana slog till i numerärt överläge efter drygt fyra minuter.

Men Frölunda lät sig inte nedslås och lyckades vända. Stefan Milosevic klev fram och kvitterade till 1–1 innan Max Westergård gav Frölunda ledningen med 2–1 halvvägs in på perioden. När Linköping plockade målvakten i jakt på en kvittering kunde både Jacob Peterson och Max Friberg skriva in sig i målprotokollet i tom bur och fastställa slutresultatet till trygga 4–1.

Med segerreceptet i hamn kunde Frölunda inkassera tre blytunga poäng inför hemmapubliken. För Linköping blev det dock ännu en förlust.

– Jag lider med grabbarna, säger LHC-tränaren Anders "Ante" Karlsson i förlusten och fortsätter:

– Jag tycker att vi gör en jävligt bra match igen, men vi tar inte betalt för det spel vi spelar. Vi hittar sätt att förlora igen.

Matchfakta Frölunda HC – Linköping

Frölunda HC – Linköping HC 4–1 (0–0, 0–0, 4–1)

Första perioden:

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Andra perioden:

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Tredje perioden:

0–1 (44.16) Jakub Vrana (3) (Remi Elie, Brendan Shinnimin) PP1

1–1 (47.50) Stefan Milosevic (1)

2–1 (51.41) Max Westergård (4) (Max Friberg, Linus Högberg)

3–1 (58.03) Jacob Peterson (5) (Henrik Tömmernes) ENG

4–1 (58.49) Max Friberg (6) ENG

Skott: 30–21 (15–6, 6–7, 9–4)

Utvisningar: Frölunda 2x2 min, Linköping 1x2 min

Publik: 12 044 (Scandinavium)