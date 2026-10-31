Löftet som kan bryta DIF-trenden: ”Får bli nästa”

Lucas Ågfalck hoppas bryta DIF-trenden.

Foto: Elias Johansson och Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Med de två Stockholmslagen ihopslagna är förväntningarna kanske högre än någonsin på upplagan i TV-pucken 2026, men i kvartsfinalen mot Värmland dröjde det endast 28 sekunder innan 1–0-pucken var inne i nätet, och i semifinal gick man ifrån till 3–0 redan efter den första perioden.

En förgrundsfigur, nu och i kvalet, har var Lucas Ågfalck. Den storvuxne backen som redan gjort flytten från Nacka till Djurgården.

– Trots nerver så spelar vi ändå ut stundtals och kniper vinsten, sa Ågfalck till hockeysverige.se efter kvartsfinalsegern.

– Idag var kanske inte den bästa matchen (personligen), men i kvalet fick jag ändå till det. Nu får vi se till att vinna resten.

Ågfalck hittade, i kvarten, den tomma buren från egen zon. Det för sitt sjätte mål i turneringen, och 3–0 i semifinalen mot Göteborg var det hans stenhårda skott som via ribban och Emil Sjöberg letade sig in.

– Han ger lite tid till Ågfalck som har ett stenhårt handledsskott, sa SVT:s expert Jonas Andersson i sändningen.

I och med de där skotten är talangen både mål- och poängbäst av samtliga backar i TV-pucken (Jakob Andersson i Värmland spelar som center).

– Mest träning på sommarstället, säger det 15-årige löftet själv om vart skottet kommer ifrån.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– En stor rightback, en tvåvägsback som spelar för laget.

Ågfalck hoppas bryta trenden: "Får bli nästa"

Lucas Ågfalck har också beskrivits som en av de bästa backarna i 2011-kullen, och kommer att fortsätta sin resa i Djurgården genom intaget till hockeygymnasiet.

– Det är alltid kul när man får uppskattning, men laget är viktigast, säger han själv om lovorden och fortsätter om valet

– Det var en liten process där för några månader sen, men sen fick jag bra intryck av Djurgården och det funkar bra nu hittills.

Det som också kan göra den målproducerande backen smått unik är en eventuell resa in i A-laget i Djurgården. Just det där steget har nämligen färre lyckats med på den positionen – trots framgången som sådana som Anton Frondell, Victor Eklund, Viggo Björck, med fler haft.

Senast att komma när var egentligen Calle Odelius.

– Ja, jag får bli den nästa, säger Ågfalck om det hela och fortsätter om anledningen:

– Bra fråga. Vi får bryta den trenden nu i alla fall.

Tydliga målen: "A-lagsdebut och SM-guld"

Det hela gör också att idolnamnen i Djurgårdens A-lag ser lite annorlunda ut idag.

– Det finns många bra där, men jag tycker att Nikolas Brouillard är bra. Sen finns det jättemånga bra backar i ungdomsleden också.

Vad tänker du kring era chanser här i TV-pucken?

– De ser bra ut om vi gör det vi ska. Det är bara tillbaka till skolan och äta och sova.

Vad har du siktet inställt på, utöver det?

– A-lagsdebut i Djurgården och vinna SM-guld.

Finalen av TV-pucken har nedsläpp 15.10 under söndagen 1 november. På andra sidan kommer Skåne att stå.