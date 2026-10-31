Jonathan Pudas och Robin Kovács rök ihop i Västerbotten-derbyt.

Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

I det förra Västerbotten-derbyt vann Skellefteå med hela 8-1 i Umeå . En vecka senare möttes lagen nu igen, men den här gången i Skellefteå. Det blev då betydligt jämnare jämfört med förra mötet.

Björklöven fick en mycket bättre start sedan Phil Di Giuseppe gett bortalaget ledningen redan efter 3:36 minuters spel. Det var också en helt annan matchbild i dagens drabbning jämfört med förra veckan. Efter den rätt avslagna matchen i Umeå blev det mycket mer känslor och en annan hetta i Skellefteå där lagen rök ihop flera gånger.

Efter "Lövens" ledningsmål kunde Skellefteå dock vända på tillställningen. Jonathan Davidsson kvitterade fem minuter efter 0-1-målet och när hemmalaget sedan fick spela i powerplay kom även 2-1. Storstjärnan Oscar Lindberg klev fram och gav Skellefteå ledningen.

Skada i Björklöven efter tung tackling: "Brutal"

I andra perioden slog Lindberg till igen med sitt andra mål i derbyt och Skellefteå tog ledningen med 3-1. Sedan fick Björklöven en väg in i matchen då laget fick spela fem minuter i powerplay. Skellefteås Andro Kaderli delade ut en hård tackling på Lucas Ekeståhl Jonsson som blev märkbart groggt efter smällen.

– Den är oerhört tung den tacklingen. Den var brutal, det dundrar ända hit upp i plexiglaset efter en ruskigt hård, tung och tuff tackling av Andro Kaderli, säger TV4:s kommentator Johan Edlund.

Efter videobedömning fick Kaderli fem minuter för "interference", men det blev inget matchstraff.

– Lucas är inte riktigt beredd med tanke på att han inte är puckförande. Min bedömning är att det är en interference. Tacklingen sitter i bröstet så det är ingen huvudtackling på något sätt, säger TV4-experten Staffan Kronwall.

Lucas Ekeståhl Jonsson klev också ut i omklädningsrummet efter tacklingen.

– Han ville fortsätta spela men det var läkarteamet som sade att han skulle gå ut för att kollas till, säger TV4:s reporter Lars Lindberg i sändningen och Ekeståhl Jonsson återvände sedan inte heller till spel i matchen.

Ordbråk mellan Jonathan Pudas och Robin Kovács

I det långa powerplay-spelet fick Björklöven sedan kontakt igen. Skellefteås målvakt Strauss Mann missade i en rensning vilket gjorde att "Löven" vann pucken högt och Robin Kovács reducerade till 3-2.

Medan lagen åkte av isen för den andra periodpausen rök sedan stjärnorna Jonathan Pudas och Robin Kovács ihop rejält och hamnade i ett ordbråk innan de fick separeras av domarna. Kontentan blev att båda spelarna fick två minuter för "osportsligt uppträdande".

– Det är känslor, det är så det ska vara, säger Kovács till TV4 efter bråket.

Skellefteå vinner andra raka derbyt

När den tredje perioden började lyckades Björklöven sedan också kvittera då Fredrik Forsberg blev målskytt. Glädjen blev dock kortvarig för bortalaget sedan Skellefteå återtagit ledningen då Jonathan Davidsson, precis som Oscar Lindberg, blivit tvåmålsskytt i matchen.

Skellefteå drog sedan ifrån och säkrade segern när Pontus Johansson satte 5-3 bakom Frans Tuohimaa i Löven-kassen. I slutet av matchen jagade Björklöven en väg in i matchen och tog ut Tuohimaa för en extra anfallare. Skellefteå lyckades dock hålla undan och vann för andra derbymatchen i rad.

Skellefteå – Björklöven 5–3 (2-1,1-1,2-1)

Skellefteå: Oscar Lindberg 2, Jonathan Davidsson 2, Pontus Johansson.

Björklöven: Phil Di Giuseppe, Robin Kovács, Fredrik Forsberg.