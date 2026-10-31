Lämnar Nordamerika – vänder hem till Sverige

Oliver Rosvall är klar för spel i Hockeyettan under årets säsong.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Efter att ha spelat i Malmö Redhawks juniorlag förra säsongen valde backen Oliver Rosvall att testa vingarna på andra sidan Atlanten. Han flyttade till USA för spel i Bismarck Bobcats som tillhör den amerikanska juniorligan NAHL .

Där blev Rosvall dock inte långvarig och nu väljer 20-åringen att flytta tillbaka till svensk ishockey igen.

Oliver Rosvall klar för Kungälv

Han presenteras nämligen av Kungälvs IK i Hockeyettan där Rosvall har skrivit på ett kontrakt för resten av säsongen 2026/27.

"Med sina 195 centimeter och 105 kilo är han en storväxt, vänsterfattad back som kommer in med värdefull storlek till Kungälvs backsida", skriver Kungälv på sin hemsida .

"Vi hälsar Oliver varmt välkommen till Kungälv Hockey och ser fram emot att följa honom på isen under säsongen!"

Oliver Rosvall kommer från Ängelholm och har Rögle BK som moderklubb. Han kom sedan fram via Helsingborgs HC men spelade därefter juniorhockey i Växjö Lakers under tre års tid.

2025 flyttade Rosvall till Malmö och spelade för klubbens U20-lag. I december förra året var Oliver Rosvall också ombytt i en SHL-match för Malmö Redhawks, men utan att få speltid.

Nu väntar alltså spel i Hockeyettan framöver för 20-åringen. Det blir Rosvalls första erfarenhet av seniorspel i Sverige då han tidigare endast gjort en match för Helsingborgs HC i Division 2, samt suttit på bänken i SHL för Malmö.