Jansson: Broarna är brända – dags att avgå nu, Lasse

Det kändes inte som en bra match redan från början.

Men nu har situationen blivit ohållbar – Lasse Johansson har gjort sig omöjlig i AIK, skriver Martin Jansson.

Är Lasse Johanssons dagar i AIK räknade?

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Lasse Johansson kom in i AIK när klubben hade fått ordentlig medvind. En final mot Djurgården och Roger Melins fantastiska sista dans gjorde att det andades positivism inom AIK ishockey. Skulle den sovande jätten äntligen vakna?

Niklas ”Pajen” Persson lämnade över stafettpinnen till den tidigare guldmakaren från Piteå.

Frågorna var dock många.

Där vem som skulle ta över som huvudtränare var den största. Det slutade med ett antiklimax där Fredrik Hallberg befordrades efter att Lasse inte hittat någon annan. För alla utifrån var det helt uppenbart långtifrån förstavalet. Redan där satte han tonen på sin sejour i AIK.

Att sedan ta obekväma beslut och säga hejdå till publikfavoriter och profiler i laget, det är inget märkligt för en ny sportchef utan snarare ett nödvändigt ont. Att däremot göra det på ett sätt som direkt skadar klubben med negativa rubriker på negativa rubriker, det är oförståeligt. När det hade kunnat lösas med något så lätt som kommunikation.

Kommunikation gentemot sina egna anställda, kommunikation mot media och – viktigast av allt – kommunikation mot sina egna supportrar.

Inte konstigt att publiken inte kommer till Hovet

Allt det har Lasse misslyckats kopiöst med under hela sin tid som sportchef för AIK. En klubb som skriker efter samhörighet och tillgänglighet. Istället gör han sin grej i det tysta – och AIK spelar framför halvtomma (ibland närmare heltomma) läktare på Hovet.

Och vem kan klandra supportrarna?

Jag hade själv varit helt vansinnig. Det är inte bara tränarhaveriet, att hans värvningar inför säsongen har varit direkt dåliga, eller att hans ageranden under säsongen har varit ett enda stort haveri, lex Melvin Fernström-gate.

Utan när han sedan väl väljer att agera och sparka Fredrik Hallberg är det radiotystnad som följer. Den lilla kommunikationen AIK har kommer från deras egna kanaler. Ställ upp och förklara beslutet för dina supportrar. Det är så ovärdigt en sådan här stor klubb att inte ens kunna motivera eller stå för sina aktioner.

Om inte Lasse Johansson avgår själv eller blir sparkad inom den närmsta tiden lär han bli bortröstad nästa årsmöte. Tillsammans med några andra beslutsfattare som har låtit det här fortgå.

För jag återvänder också någonstans till att det här var en felrekrytering från början. Hans cv är otroligt imponerande, inte minst med det han gjorde i Skellefteå. I Västerbotten byggde han upp en av vår moderna tids största dynastier. Något ingen kan ta ifrån honom.

Men det var också i en klubb där han kunde göra sitt jobb i det tysta. Där det inte ställdes så mycket frågor eller fanns så stort medialt intresse.

Så fungerar det inte i AIK.

Lasse Johansson har gjort sig omöjlig i AIK

Det är ett av norra Europas största varumärken. Du måste kunna svara när journalister ringer, när supportrarna vill få insyn i verksamheten eller när anställda ska lämna föreningen.

Att till exempel Pär Mårts har slutat jobba i AIK på grund av att Lasse helt enkelt bara slutade höra av sig… det är så ofattbart för mig att bara det är fog för en skilsmässa. Det kanske finns saker som händer bakom kulisserna som bara han vet. Men ställ då upp och berätta det för supportrarna.

Som det är nu gör han sig totalt omöjlig i klubben.

Det är vad AIK behöver nu

Om det är medvetet eller ej låter jag vara osagt. Men för mig har han bränt för många broar för att vara kvar i klubben. I supporterleden är förtroendet nere på noll, och jag hade inte varit förvånad om även spelartruppen börjar bli less på det här.

Jag har respekt för Johan Andersson och jag tror att AIK kan få ett hyfsat långt slutspel i år. Honom eller kapaciteten i laget ifrågasätter jag inte. Men det måste ske förändringar högre upp i AIK. Och det är snarast.

AIK behöver få in en ledare i klubben som får alla att dra åt samma håll. Det finns så mycket kapacitet i ishockey-sektionen hos ”gnaget” – vars potential vi just nu inte ens får se en glimt av. En sportchef som kommer in och sätter en tydlig (för alla) väg framåt och en långsiktig plan är vad AIK behöver.

Och det har Lasse Johansson visat att han inte klarar av.

