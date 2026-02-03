LISTA: Tränarna AIK bör jaga inför 2026/27

Under tisdagen meddelade AIK att man lyft upp U20-lagets Johan Andersson som tränare för resten av säsongen. Men vilken väg bör klubben ta inför 2026/27? Simon Eld pekar ut en handfull kandidater till jobbet.

Står han för saker AIK värderar högt.

Har tidigare öppnat för att återvända.

Det är något av ett drömnamn för AIK.

Markus Åkerblom fick lämna i december, Fredrik Hallberg i februari.

När AIK nu kliver in på slutspurten av 2025/26 har man många blickar mot sig. Men inte bara för att man jagar en nu allsvensk final, utan även för att man står inför ett vägskäl. Sedan Anton Blomqvist lämnade för HV71, och egentligen tidigare än så, har man famlat lite efter en kontinuitet i rollen som huvudtränare. Inte minst under förra sommaren då sportchef Lasse Johansson hade problem i sin jakt. Vilket i slutändan landade i att assisterande Fredrik Hallberg lyftes fram.

Detta, tillsammans med dagens presenterade lösning gör att det råder enorm osäkerhet kring vem som ska leda laget under 2026/27, och vad den långsiktiga planen är. För kom ihåg, denna gång går det inte att bara ringa efter pensionerade Roger Melin.

Med Johan Andersson upplockad från U20 över resten av säsongen tittar hockeysverige.se’s Simon Eld närmare på fem tränare, och vägar, som åtminstone bör diskuteras internt.

