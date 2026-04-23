Jakob Norén fick lämna MoDo efter säsongens slut.

Nu är 21-åringen i stället klar för konkurrenten Mora.

Efter att MoDo åkte ut i semifinal mot BIK Karlskoga tackade klubben av ett flertal spelare som inte erbjöds något nytt kontrakt. En av dem var 21-årige backen Jakob Norén som har haft svårt att ta en given roll i laget match ut och match in.

Nu står det däremot klart att Norén stannar i HockeyAllsvenskan efter avskedet från MoDo.

Under torsdagskvällen presenteras han av Mora, dit han återvänder på ett permanent kontrakt över den kommande säsongen.

− I Jakob får vi en back som med sin intensiva skridskoåkning och hårda jobb kommer kunna bidra både offensivt och defensivt. Han var dessutom inne på lån säsongen 23/24 och gjorde då ett starkt avtryck, säger Moras huvudtränare Oscar Dahlgren.

När MoDo spelade i SHL säsongen 2023/23 tillbringade Jakob Norén hela säsongen i HockeyAllsvenskan med Mora. Där var han given i laget och gjorde åtta poäng på 42 matcher där han var med när klubben gick till semifinal men förlorade mot Djurgården. Nu är Norén tillbaka i Dalarna. Under den gångna säsongen stod han för åtta poäng på 47 matcher i grundserien, med 15:35 minuters istid per match. I slutspelet spelade han däremot endast i tre av MoDos 13 matcher.

Jakob Norén var med och vann guld med Småkronorna vid U18-VM 2022. Han spelade sedan JVM 2023 och skulle även ha varit med vid JVM i Göteborg 2024 men skadades i en av träningsmatcher inför mästerskapet och missade turneringen. 2023 var han också med när MoDo gick upp till SHL. Under sin unga karriär har Norén redan hunnit spela 174 matcher i HockeyAllsvenskan för MoDo, Mora och Östersund.

Source: Jakob Norén @ Elite Prospects