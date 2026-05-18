Lista: VM-spelarna som hör hemma i svenska klubbar

Tre Kronor har nio spelare i årets trupp som hör hemma i inhemska klubbar. Men vilka är de övriga VM-spelarna som tillhör svenska klubbar – och vilken nation har flest spelare från de svenska ligorna?

Här är VM-spelarna som tillhör svenska klubbar.

Foto: Bildbyrån.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

VM i ishockey 2026 har inletts där samtliga nationer har börjat spela i turneringen. I Sverige är det många spelare som tillhör våra egna klubbar. Samtidigt har vi också med ett antal VM-spelare från våra klubbar – som spelar för andra länder. Här kartlägger vi samtliga spelare som spelade i Sverige förra säsongen.

Totalt är det sju länder som har med sig spelare från Sverige. Norge sticker ut absolut mest med hela elva spelare som hör till svenska klubbar. Nationen har även med flera löften där spelare som Victor Engebråten Kopperstad och Mikkel Eriksen för det mesta har spelat U20 Nationell.

Länderna som inte har med några spelare tillhörande svenska klubbar är USA, Kanada, Tyskland, Storbritannien, Ungern, Italien, Lettland och Slovenien.

Notera att klubbarna är där spelaren spelade den här säsongen.

Österrike

Gregor Biber, Rögle

Tjeckien

Michal Kempny, Brynäs

David Tomasek, Färjestad

Danmark

Frederik Dichow, HV71 *

Kristers Steinbergs, Hudiksvall

Mikkel Aagaard, Skellefteå

Finland

Janne Kuokkanen, Malmö

Patrik Puistola, Örebro

Norge

Tobias Normann, Frölunda

Victor Engebråten Kopperstad, Mora

Max Krogdahl, Skellefteå

Mikkel Eriksen, Färjestad

Tinus Luc Koblar, Leksand

Eskild Bakke Olsen, Linköping

Mathias Emilio Pettersen, Djurgården

Håvard Salsten, Djurgården

Noah Steen, Örebro

Petter Vesterheim, Malmö

Mikkel Öby-Olsen, Almtuna

Slovakien

Oliver Okuliar, Skellefteå

Schweiz

Dominik Egli, Frölunda

* Är med i truppen men missar turneringen på grund av en skada.