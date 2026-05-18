Lista: VM-spelarna som hör hemma i svenska klubbar
Följ HockeySverige på
Google news
Tre Kronor har nio spelare i årets trupp som hör hemma i inhemska klubbar. Men vilka är de övriga VM-spelarna som tillhör svenska klubbar – och vilken nation har flest spelare från de svenska ligorna?
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
VM i ishockey 2026 har inletts där samtliga nationer har börjat spela i turneringen. I Sverige är det många spelare som tillhör våra egna klubbar. Samtidigt har vi också med ett antal VM-spelare från våra klubbar – som spelar för andra länder. Här kartlägger vi samtliga spelare som spelade i Sverige förra säsongen.
Totalt är det sju länder som har med sig spelare från Sverige. Norge sticker ut absolut mest med hela elva spelare som hör till svenska klubbar. Nationen har även med flera löften där spelare som Victor Engebråten Kopperstad och Mikkel Eriksen för det mesta har spelat U20 Nationell.
Länderna som inte har med några spelare tillhörande svenska klubbar är USA, Kanada, Tyskland, Storbritannien, Ungern, Italien, Lettland och Slovenien.
Notera att klubbarna är där spelaren spelade den här säsongen.
Österrike
Gregor Biber, Rögle
Tjeckien
Michal Kempny, Brynäs
David Tomasek, Färjestad
Danmark
Frederik Dichow, HV71 *
Kristers Steinbergs, Hudiksvall
Mikkel Aagaard, Skellefteå
Finland
Janne Kuokkanen, Malmö
Patrik Puistola, Örebro
Norge
Tobias Normann, Frölunda
Victor Engebråten Kopperstad, Mora
Max Krogdahl, Skellefteå
Mikkel Eriksen, Färjestad
Tinus Luc Koblar, Leksand
Eskild Bakke Olsen, Linköping
Mathias Emilio Pettersen, Djurgården
Håvard Salsten, Djurgården
Noah Steen, Örebro
Petter Vesterheim, Malmö
Mikkel Öby-Olsen, Almtuna
Slovakien
Oliver Okuliar, Skellefteå
Schweiz
Dominik Egli, Frölunda
* Är med i truppen men missar turneringen på grund av en skada.
Den här artikeln handlar om: