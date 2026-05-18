Carolina Hurricanes har fått vänta rekordlänge på nästa slutspelsserie – längre än något lag i modern NHL-historia. Efter en sweep mot Philadelphia Flyers tvingas laget nu vänta på motståndaren från östra konferensfinalen.

Andrej Svetjnikov och Shayne Gostisbehere riskerar att vara lite rostiga när nästa slutspelsserie startar. Foto: Eric Hartline-Imagn Images

Carolina Hurricanes har fått vänta länge på att spela hockey igen. Så länge att det nu är ett modernt NHL-rekord för längst väntan mellan två slutspelsserier.

Enligt James Mirtle på The Athletic är Hurricanes det fjärde laget i NHL:s historia som fått vänta tio dagar eller mer mellan två slutspelsmatcher. Deras elva dagars väntan är den längsta sedan 1919, då Montreal Canadiens fick vänta tolv dagar mellan femte matchen i NHL-finalen och första matchen i Stanley Cup-finalen.

Andra lag som finns med på listan är 2003 års Mighty Ducks of Anaheim, som väntade tio dagar mellan fjärde matchen i Western Conference-finalen och första matchen i Stanley Cup-finalen, samt 2019 års Boston Bruins, som väntade tio dagar mellan fjärde matchen i Eastern Conference-finalen (en sweep mot Hurricanes) och första matchen i Cup-finalen. Hurricanes är det första laget som måste vänta så här länge inför en serie som inte är Stanley Cup-finalen.

Carolina Hurricanes har två raka 4–0-segrar i slutspelet

Situationen uppstod efter att Hurricanes själva sopade bort Philadelphia Flyers i fyra matcher. Eftersom den andra kvarvarande serien i Eastern Conference gått till sju matcher har Hurricanes tvingats vänta på att Buffalo Sabres och Montreal Canadiens ska avsluta sin serie innan de kan möta vinnaren i konferensfinalen.

Men väntan beror inte bara på att en serie blev en sweep och den andra gick till sju matcher. Hurricanes startade sin andra runda tidigt, eftersom de besegrade Ottawa Senators via fyra raka segrar medan Flyers slog Pittsburgh Penguins i sex matcher. Detta gjorde att deras serie började innan Canadiens ens avslutat sin första runda mot Tampa Bay Lightning, som också gick till sju matcher. Som ett resultat var Hurricanes redan klara med två matcher innan Buffalo och Montreal ens startat sin serie, och de hade bara spelat två matcher när Hurricanes sopade bort Flyers.

Efterso Sabres som tvingade fram en sjunde match på lördagen är nu schemat för konferensfinalerna officiellt klart. Det innebär att Hurricanes möter vinnaren av måndagens sjunde match nu på natten mot fredag hemma i Raleigh.