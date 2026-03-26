MoDos drag − byter målvakt

MoDo har missat två matchbollar mot AIK.

Inför den sjätte kvartsfinalen väljer MoDo att slänga in Jakob Hellsten i målet.

Adam Werner ut − och i stället får Jakob Hellsten chansen i kassen för MoDo. Foto: Bildbyrån

MoDo Hockey gick upp till 3-0 i matcher mot AIK och såg ut att enkelt kunna ta sig vidare till semifinal. Därefter har AIK dock vunnit två raka matcher med 6-2 för att reducera till 3-2 i matcher vilket fått MoDo att darra i kvartsfinalen.

I kväll möts lagen på Hovet i den sjätte kvartsfinalen, där MoDo har en ny chans att stänga serien. AIK har däremot möjligheten att kvittera till 3-3 och tvinga fram en sjunde och avgörande match i Örnsköldsvik på lördag vid seger i kväll.

Då väljer MoDo att ändra om i laget, framför genom att byta målvakt. Adam Werner har vaktat kassen i alla de fem första kvartsfinalerna men får nu i stället agera backup. Till kvällens match är det nämligen Jakob Hellsten, som värvades från Leksand innan deadline, som får chansen mellan stolparna när MoDo siktar på att säkra semifinalplatsen. Hellsten spelade i fyra matcher för MoDo under grundserien men har inte spelat på 20 dagar, i den sista grundserieomgången, då Werner har varit MoDos förstaval i slutspelet så här långt.

Petade forwarden får chansen av MoDo

MoDo saknar samtidigt Emil Larsson som blev avstängd i fyra matcher för en tackling på AIK:s Sid Boije i den förra kvartsfinalen. I stället kliver Alex Swetlikoff in och tar hans plats i kedjan med Kyle Topping och Elton Hermansson. Därmed får också petade Carl Mattsson chansen för första gången i slutspelet. Mattsson har varit petad i MoDo och stått utanför laget under hela kvartsfinalen men tar nu alltså plats i laguppställningen igen. I övrigt spelar MoDo med samma kedjor och backpar som senast.

🥅 Hellsten i målet.

🔙 Mattsson in och Swetlikoff flyttar ihop med Topping & Hermansson.



AIK gör också ett par förändringar jämfört med matchen senast. Sid Boije klev av skadad efter tacklingen från Emil Larsson senast och kommer inte till spel i kvällens match. John Dahlström är däremot tillbaka för AIK och kliver in i en fjärdekedja med Oscar Nord och Rasmus Rudslätt. Därmed lyfts Christopher Bengtsson upp till tredjekedjan med Daniel Muzito Bagenda och Borna Kopac.

Gunnarsson fortsatt i målet. Sid Boije kommer inte till spel. John Dahlström in.



